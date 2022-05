První z programů s názvem Zahrada žije proběhl v prostorách školní zahrady. Při něm se děti s lektorkou Kateřinou Dvořákovou učily poznávat obyvatele zahrady, které při svých hrátkách vídají, ale často je neumí pojmenovat. Pod odborným dozorem lektorky také zasadily různé bylinky, dozvěděly se, jak se o rostliny starat, jakou péči jim věnovat, či co jim škodí.

O zábavu bylo postaráno také při druhém programu. Jak již sám název Oheň a voda napovídá, jednalo se o prvotní základy fyziky. V rámci svého chápání se snažily všechny děti asistovat při pokusech s vodou a ohněm. Radost z malých úspěchů pak neznala mezí.

Děti z Kladrub a okolí si užily oslavu Dne dětí, podívejte se

Festival Vlaštov+ffky běží již třetím rokem a je zaměřen na učení od přírody. Pomáhá dětem objevovat kouzlo fyzikálních zákonů a ukazuje jim tajemství přírody.

MAS ve spolupráci s dalšími organizacemi chystá v letních měsících nevšední výstavu na Krasíkově, nesoutěžní instalaci výtvarných prací mateřských, základních i uměleckých škol s názvem Mořské akvárium. Všechny třídy z kostelecké školky se rozhodly do společného projektu též zapojit. Děti tak vyráběly pod vedením jedné z pedagožek, Miriam Petrové, obrovské ryby a další podmořské živočichy, které míní na výstavu poskytnout. Zajímavostí u celé akce je skutečnost, že díla všech zúčastněných by z větší části měla být z recyklovaných materiálů. Vernisáž k zahájení výstavy by se měla uskutečnit 8. června ve Dvoře Krasíkov. Výstava bude k vidění během letních prázdnin. „Věřím, že se budou návštěvníkům líbit všechny výrobky,“ řekla Deníku ředitelka Marie Benediktová.