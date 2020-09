FOTO: Školka v Černošíně vylepšila interiéry i zahradu

Nové schody do mateřinky a upravená předzahrádka. To bylo první, co mohli vidět děti a rodiče po rekonstrukci Mateřské školy v Černošíně.

Školka v Černošíně vylepšila interiéry i zahradu. | Foto: Deník / Martina Sihelská