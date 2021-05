Pětimilionovou investicí do školní zahrady začala loni rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy v Havlíčkově ulici v Plané. Podle slov starostky města Martiny Němečkové bude letos pokračovat rekonstrukcí vnitřních prostor a do školky bude investováno šestnáct milionů korun.

Stavba by měla začít po prázdninách a potrvá až do prosince. Město tak bude mít obě školky opravené, neboť mateřská škola ve Smetanově ulici byla opravována před několika lety. "Ve školce v Havlíčkově ulici se 60 let nedělaly žádné významné rekonstrukce uvnitř budovy," uvedla starostka.