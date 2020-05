Dvě mateřské školy na Tachovsku nepřerušily provoz po celou dobu koronavirových opatření. Školka v Pošumavské ulici fungovala jako zařízení pro děti záchranářů, zdravotníků a hasičů, školka v Plané pak je nepřetržitě otevřena pro všechny děti.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Těch ale chodilo do mateřinky méně než obvykle. "Školka fungovala po celou dobu, ale provoz jsme soustředili pouze do jedné budovy. Otevřeno jsme měli pro děti rodičů, kteří chodili do práce. Počet dětí za celou dobu prakticky neklesl pod deset," informovala ředitelka plánské mateřinky Lenka Vivodíková. Jak dodala, v současné době už chodí do školky o něco více dětí, ve středu jich byla 26. V Plané budou vše postupně připravovat na znovuotevření druhé budovy mateřské školy.