Ve všech pěti mateřských školách, zřizovaných městem Tachov, probíhal začátkem června zápis nových žáčků. Zájemců o umístění dětí do školky bylo nad rámec kapacit. Panovala tak obava, že se někteří rodiče volného místa pro děti nedočkají. Ředitelky školek se proto v úterý sešly s vedením města, kde vzniklou situaci řešili.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Aktuální situace v Tachově je taková, že jsme všechny předškolní děti, které mají povinnou docházku, do školek umístili. Ty, které se nevešly, byly víceméně dvouleté děti a ředitelky si je napsaly do pořadníku. V případě, že by se uvolnilo místo, budou jejich rodiče kontaktovat. Navíc máme jesle, což je naše výhoda oproti jiným městům,“ sdělil Josef Kožnar z odboru školství. U dvou školek pak město zažádalo o zvýšení kapacity pro děti z Ukrajiny, které čeká speciální zápis začátkem června. „Aktuálně máme prostor pro 14 ukrajinských dětí. Primárně pro předškoláky. Není to mnoho, ale nevím, kolik jich přijde k zápisu. Uvidíme, co bude v červnu. Pokud by byl velký převis dětí, opět se sejdeme a situaci budeme řešit dál. Například dětskou skupinou, kterou bychom museli během prázdnin vytvořit,“ doplnil Kožnar.