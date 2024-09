„Od 1. září budou školní spoje 7 a 16 linky 739 zajíždět do zastávky Stříbro, náměstí. Úprava by měla zkrátit docházku do a ze školy.

Zajíždění na náměstí je zavedeno zkušebně, uvidíme, jaká bude reálná poptávka,“ informoval Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista společnosti POVED. Nové opatření se tedy týká ranního autobusu s odjezdem v 7.14 hodin ze zastávky v Kladrubech u školy a příjezdem v 7.28 hodin na novou zastávku Stříbro náměstí. Odpoledne pak bude ze stříbrského náměstí odjíždět autobus ve 12.40 hodin s příjezdem do Kladrub ke škole ve 12.55 hodin.