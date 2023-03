Ceny potravin se neustále zvyšují, nyní především u zeleniny, a to výrazně pociťuje rozpočet domácností, ale také to dělá těžkou hlavu školním jídelnám. Přesto se snaží ještě do limitů vejít, aby se vyhnuly opakovanému zvyšování cen obědů, ale někdy to nejde. V Plzeňském kraji se i přes to všechno stále snaží některé školy či školky jít zdravějším směrem.

„Ceny obědů jsme upravovali na začátku školního roku o šest korun. Nyní samozřejmě rostoucí ceny vstupních surovin, především zeleniny, pečlivě sledujeme, ale zatím další zdražení obědů pro naše žáky nechystáme," uvedla za 33. ZŠ v Plzni ekonomka Miroslava Lávičková.

Podobně k tomu přistupují i na 15. ZŠ v Plzni. „Cena obědů se dá zatím udržet na stávající úrovni, jsme velká škola. Kvalitu jídla určitě nesnižujeme, ale například u salátů měníme jejich složení podle momentální dostupnosti a cen některých druhů zeleniny a ovoce. Zdražovat obědy určitě nehodláme,“ sdělila vedoucí školní jídelny 15. ZŠ v Plzni Zlata Burešová.

Školní jídelny na Tachovsku nepřistoupily k možnému zdražování v únoru, kdy jim to umožňovala novelizovaná vyhláška, a navyšovat cenu obědů pro své žáky nehodlají ani nyní minimálně do konce školního roku. „Cenu stravného jsme navýšili na začátku září, tedy s příchodem nového školního roku, a rozhodli jsme se, že u těch cen prozatím setrváme do konce června,“ odpověděl ředitel Základní školy Zárečná v Tachově Zdeněk Hnát. Ceny obědů se pohybují od 32 do 36 Kč dle věkových kategorií.

K nutnému navýšení ceny stravného přistoupili ve školní jídelně při Základní škole v Bezdružicích začátkem školního roku, přidražit ale bylo nutné ještě od 1. ledna a další zdražení již neplánují. „Děti rozhodně nijak nejsou šizeny, i u nás platí tzv. spotřební koš, který je nutno dodržovat. Jde o průměrnou měsíční spotřebu čtrnácti druhů vybraných potravin na strávníka a den, která vychází z doporučených výživových dávek v České republice,“ ujišťuje vedoucí školní jídelny Irena Bastlová.

Stejně mluví i ředitelka Základní a mateřské školy v Konstantinových Lázních Alena Kaĺavská: „Nepatrně jsme zdražovali stravné od ledna, s dalším zdražováním do konce školního roku nepočítáme. Co bude od září, nemohu v tuto chvíli říct, vše se bude odvíjet od cen potravin na trhu. Každopádně jedeme podle spotřebního koše, děti dostávají plnohodnotnou vyváženou stravu.“

Podobné je to i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Sušici, kde navíc provozují i kavárnu a bufet. „Snažíme se neustále držet kvalitu jídel, nechceme snižovat kvalitu na úkor nákupu levných potravin. Navýšení ceny se děje, pokud je to bezprostředně nutné, u žáků se snažíme k tomu přistupovat co nejméně. Bohužel ani tomu jsme se v roce 2022 nedokázali vyhnout a museli jsme zvýšit hlavně cenu snídaní a večeří pro žáky ubytované na internátu. U obědů jsme v roce 2022 zvedali cenu pro cizí strávníky. Momentální vývoj cen v lednu 2023 také moc příznivý nebyl, tak uvidíme, jak dlouho se stávající cena udrží,“ řekl ředitel SOŠ a SOU Sušice Jaromír Kolář.

Co se týká provozů kavárny a bufetu, tam řeší prodejní ceny podle cen surovin aktuálně.

Ani na základní škole v Čapkově ulici v Klatovech tomu není jinak, s cenou příliš hýbat nechtějí, i když se právě tato škola specializuje i na zdravá jídla. „Ceny potravin sledujeme, ale nepředpokládáme zvýšení ceny oběda pro žáka do konce tohoto školního roku,“ sdělila ředitelka Dana Martinková.

Trend zdravé stravy už zamířil i do mateřských škol, ty klatovské nevyjímaje. „V mateřských školách se snažíme dělat zdravé pomazánky, například špenátovou, z červené řepy, drožďovou, celerovou, vitamínovou, z černé čočky a podobně. Dětem chutnají různě, někdo si je oblíbí hned, někomu to trvá déle, někdy je odradí i barva, například u černé čočky, ale když ochutnají, tak změní názor. Snažíme se dělat zdravé i obědy, i když u dětí jsou stále nejoblíbenější omáčky s knedlíkem či těstovinami a podobně, ale zařazujeme i luštěniny, ryby, bezmasá jídla,“ uvedla vedoucí školní jídelny MŠ Studentská v Klatovech Libuše Kubíková s tím, že vařit zdravá jídla chtějí nadále, i když je samozřejmě cena surovin velkým faktorem, ale zatím se ještě do limitu vejdou. Nyní tam celodenní stravování dětiček vyjde na zhruba 50 Kč na den, včetně oběda, svačinek a všeho, co během dne dostávají.