Ve zmiňované základní škole Hornická v Tachově se zápisy konají v pátek 8. dubna od 13 do 18 hodin. „Po dvou letech, ve kterých se konal zápis elektronicky, mohou rodiče i se svými dětmi opět přijít do školy. Budoucí prvňáčkové si školu prohlédnou, nakreslí obrázek a popovídají si s paní učitelkou, aby jí mohli říci, na co se ve škole těší, co všechno se naučili ve školce a co by se chtěli naučit ve škole,“ sdělila zástupkyně ředitele školy pro první stupeň Jarmila Brachtelová s tím, že pro děti, které přicestovaly z Ukrajiny, je zápis v úterý 7. června a to od 13 do 16 hodin v budově přístavby.