Nový manuál pro provoz škol vzbudil u ředitelů rozporuplné reakce. Někteří k němu mají výtky, jiní tvrdí, že s novými pokyny počítali a že se jejich provoz v podstatě nezmění.

„Propříště bych si přála, aby byl materiál více konkrétnější a jednoznačně stanovil, jak má učitel žáky klasifikovat v případě, že by zase museli všichni zůstat doma,“ vysvětluje ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Naděžda Mauleová. Kvůli koronaviru už škola omezila společné akce. „Například letošní Veletrh pracovních a studijních příležitostí, který proběhne koncem října, bude tentokrát jen virtuální. Firmy, které se veletrhu zúčastní, vytvoří své video prezentace, které budou dostupné na webových stránkách školy. Také den otevřených dveří připravíme ve virtuální podobě. Učebny a i samotnou výuku si tak budou moci uchazeči o studium prohlédnout na webu,“ říká Mauleová s tím, že s dodržováním hygienických opatření škola samozřejmě počítá. „Spoléhám na učitele, že budou na žáky apelovat, aby si více myli ruce. Ve všech učebnách se bude častěji větrat a ve školní jídelně bude půlka žáků obědvat v jeden čas a druhá půlka v jiný,“ dodává.

Některým školám není z pokynů jasné fungování družin. „Školám bylo doporučeno, aby v družině byly děti jen z jedné třídy nebo z několika stále stejných tříd. V družině máme jednu vychovatelku a děti od první do páté třídy. A komu máme dát teď přednost? Prvňáčkům, nebo rodičům, kteří nemají hlídání?“ říká Eva Doležalová, která vede základní školu v Kozojedech, a dodává, že k žákům by měli být učitelé alespoň v prvních měsících od zahájení školního roku více benevolentní. S tím souhlasí také Jaroslav Kašpar, zástupce ředitele Střední průmyslové školy dopravní pro pracoviště Křimice. „Chceme být mírnější, co se týče známkování. Je jasné, že žáci musí dohonit to, co se ve škole nestihli naučit,“ uvádí. „S manuálem se myslím nějak vypořádáme. Přijde mi jasnější než ten z jara,“ dodává Kašpar.

DEZINFEKCE LAVIC

V základní škole ve Všerubech na Domažlicku hodlají pokračovat v nařízeních z května. Opět budou pravidelně dezinfikovat lavice, kliky a další frekventovaná místa. „K dispozici máme dezinfekci na ruce, dezinfekci jako takovou a dezinfekční mýdlo,“ říká ředitelka Renata Reifová. „Řadu opatření jsme si vyzkoušeli už v minulém školním roce před prázdninami, takže úplně nová nejsou,“ uvádí Zdeněk Hnát, ředitel Základní školy Zárečná v Tachově.