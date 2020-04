První stupně základních škol by se podle nařízení vlády měly otevřít 25. května. Školy v kraji se na zahájení výuky připravují, nicméně otevření doprovází mnoho otazníků. Ředitelé řeší dodržování rozestupů mezi dětmi či fungování jídelen a družin. Navíc také čekají na pokyny minis-terstva školství, které by měli obdržet na přelomu měsíce.

Na otevření se chystá základní škola v Kozojedech na severním Plzeňsku a ředitelka Eva Doležalová očekává, že většina žáků prvního stupně nastoupí. „O výuku rodiče stojí za předpokladu, že děti nebudou muset mít při výuce roušky. Budeme dodržovat patnáctičlenné skupiny s tím, že pokud by nám chyběly prostory, využijeme například počítačové učebny,“ popsala Doležalová.

Škola se rovněž snaží vyřešit stravování. „Děti by skončily dříve, aby se stihly najíst. Každý by seděl u svého stolu a my bychom po každém stolek vydezinfikovali, pak by na jídlo přišla další skupina,“ řekla. Problémem je podle ní družina, ve které by se skupiny dětí podle návrhu vlády neměly mísit. „Máme ve třídách málo dětí, takže by bylo možné spojit ve skupinách například prvňáky a druháky, kteří mají náplň výuky podobnou. Pak by byli společně i v družině,“ uzavřela.

SPOJE S OTAZNÍKEM

O fungování zatím nemá zcela jasno ani ředitelka Benešovy základní školy v Plzni Iveta Žižková. „Čekáme na pokyny od zřizovatele (města Plzně, pozn. red.). Počítáme ale s tím, že přijde méně než polo-vina žáků. Klasická výuka probíhat nebude. Děti ve skupinách dostanou úkoly a pod dohledem pedagogů je budou plnit,“ sdělila Žižková. „Řešíme také jídelnu – nevíme, jestli se bude vařit. Vymýšlíme i chod družiny. Vypadá to, že zachováme skupiny, na které budou dohlížet vychovatelky.“

Na nástup dětí se připravuje i ředitelka Základní školy Montessori v Plzni Gabriela Vicendová. „Teď počítáme s tím, že více jak polovina žáků nastoupí. S výukou problém nebude, po uzavření jsme učili pomocí videokonferencí, na které plynule navážeme novou látkou. Zatím nevíme, zda bude fungovat jídelna, kterou máme smluvní mimo školu,“ uvedla ředitelka.

Podle tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Renaty Povolné je cílem utvořit homogenní skupinu žáků, přičemž složení jednotlivých skupin bude neměnné, a zamezit kontaktům mezi dětmi z různých skupin. "Z toho důvodu tedy nebude ani školní družina probíhat v běžném režimu. Provoz školní družiny, školních klubů či zájmových kroužků bude možný pouze v rámci jedné školní skupiny. Z praktického pohledu tedy děti ve stejném složení jako při dopolední výuce budou pokračovat i při případném odpoledním setrvání ve škole. V rámci pobytu ve škole bude povinné používání roušek mimo třídu a při aktivitách, kdy budou děti ve vzájemné blízkosti. Další specifika budou ještě upřesněna," uvedla Povolná.

Otázkou zároveň zůstává, zda vyjedou školní spoje. Podle ředitelky Plzeňského organizátora veřejné dopravy Zdeňky Kmochové je situace zatím nejasná. „Nevíme, kolik škol se otevře a kolik žáků nastoupí. Nicméně nebráníme se spoje zavést, jsme připraveni,“ reagovala.

Jak by podle vašeho názoru mělo vyučování v nouzovém stavu vypadat? Pošlete své děti do školy? Své názory a postřehy napište na barbora.hajkova@denik.cz