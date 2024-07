Se svým turné TŘI SESTRY OPEN AIR TOUR 2024 dorazila do areálu bývalého koupaliště v Tachově známá pub rocková skupina Tři sestry a předvedla parádní show, na kterou její fanoušci jen tak nezapomenou.

Světelné efekty, skvělé ozvučení a známé skladby dostaly zaplněný areál do varu v krátké době, návštěvníci si užívali koncert od prvních tónů až do konce. „Některé skladby, mezi nimiž byly třeba AIDS, Turek či Kovárna, byly doprovázeny ještě i ohnivými efekty, byla to paráda,“ vypráví nadšeně Jakub Botek, který pro Deník koncert nafotil. Oblíbený hit Průša pak zpíval celý rozvášněný dav.

close info Zdroj: Jakub Botek zoom_in Skupina Tři sestry předvedla v Tachově parádní show, zaplněný areál bývalého koupaliště zpíval většinu hitů s nimi.

„Je pravda, že na první koncert v Tachově si moc nepamatuji,“ přiznal Botkovi, který si s ním chvíli povídal, frontman kapely Lou Fanánek Hagen. „Já vůbec tuhle část republiky, tudíž ani Tachovsko, moc neznám. S rodiči jsem jako dítě jezdíval do Krkonoš,“ odpověděl na otázku, jaký má vztah k Tachovu Lou Fanánek s tím, že jednotlivá místa koncertů vybírají jeho manažeři. „Ale hrálo se nám zde dneska výborně. Škoda, že bylo dost vedro a muselo se končit ve 22 hodin, v pozdějším čase by naše světelné efekty vynikly ještě lépe,“ zhodnotil akci. Nakonec v průběhu krátkého povídání ještě Lou Fanánek Hagen přiznal, že pivo Chodovar z nedalekého pivovaru v Chodové Plané sice zná, ale už celkově příliš zrzavému moku neholduje.

Jako hosté vystoupily také kapely MZH a Synové výčepu.