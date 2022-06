„Letošní Skupova Plzeň se opět zařadila mezi mezinárodně nejvýznamnější přehlídky loutkového divadla na evropské půdě. Potvrdily to nejen reakce umělců a odborníků, kteří dorazili do Plzně ze čtyř kontinentů, ale také hodnocení exekutivy Mezinárodní loutkářské unie UNIMA, která v Plzni zasedala. Domácí i zahraniční hosté ocenili vysokou úroveň programu, a to jak soutěžního českého, tak toho zahraničního. Zde získal velké uznání zcela výjimečný japonský program, který v tomto rozsahu není v Evropě běžně k vidění, nebo unikátní představení Xaviera Bobese ze Španělska,“ uvedl Jakub Hora, ředitel Skupovy Plzně a také pořádajícího Divadla Alfa.

U plzeňských předškoláků řádí neštovice, prevencí je očkování

Z mimosoutěžní nabídky zaujala návštěvníky festivalu především představení japonských loutkářů. Díky ucelenému programu japonského loutkového divadla měli jedinečnou příležitost obdivovat čtyři různé žánry v podání špičkových japonských loutkářů, součástí programu byly také workshopy japonských loutkářských technik.

I po končení festivalu zůstávají v Plzni k vidění dvě výstavy. Do konce června potrvá pod otevřeným nebem ve Smetanových sadech výstava Plzeň loutkářská, v Muzeu loutek jsou pod názvem Loutky v pohybu vystaveny originální samohybné loutkové objekty uruguayského loutkáře a výtvarníka Pabla Parése.

Ceny festivalu Skupova Plzeň 2022:

- Václavu Jelínkovi, Bořku Jourovi, Gustavu Haškovi a Pavolu Smolárikovi za herecký výkon v rolích bratří Kopeckých (a stvoření kolektivní postavy) v inscenaci Bratři naděje Divadla Minor, Praha

- Janu Jirků za scénář a režii inscenace Bratři naděje Divadla Minor, Praha,

- Jakubu Vašíčkovi a Tomáši Jarkovskému za koncept, text a režii inscenace Pravdu má každý svou (?) Divadla ALFA, Plzeň

- Jakubu Kopeckému za scénografii inscenace Bratři naděje Divadla minor, Praha

- Karlu Czechovi za scénografii inscenace putování Dobrého Hanse Böhma Evropou Divadla ALFA, Plzeň

- Heleně a Pavlu Štouračovým za režii a výtvarný koncept inscenace Hic sunt dracones Divadla Continuo, Malovice

- Márii Danadové za pohybový koncept inscenace Mauglí Bratislavského bábkového divadla

- Petře Kosové a Tomsovi Legierskému za autorsko-režijní koncept inscenace Putování dobrého Hanse Böhma Evropou Divadla ALFA, Plzeň

- Jiřímu Hradilovi za hudbu inscenace Bratři naděje Divadla Minor, Praha

OBRAZEM: Plzeň ožila historií, městem opět prošel i průvod strašidel

Čestná uznání Skupovy Plzně 2022:

- Souboru KHWOSHCH za loutkářsko-paleontologicko-operní debut Dinopera

- Olze Ziębińske za scénografii inscenace Stín kapradiny Divadla Lampion, Kladno

Ceny Antonína Šimely

- Andrea Ballayová, Josef Jelínek a Petr Vydarený za senzační zahájení festivalu a festivalovou znělku (Divadlo ALFA)

- Vítek Peřina za brilantní konferenciérský výkon u Jukeboxu (Naivní divadlo Liberec)