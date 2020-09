Město tento týden vyhlásilo veřejnou zakázku na dodavatele přestavby celého prostoru, který se nachází pod zámkem, uvnitř městských hradeb. O rekonstrukci se přitom hovořilo už před rokem. „Celé zpoždění vzniklo kvůli špatným elektrickým rozvodům. Podle závěrů revizní zprávy už nebylo možné stávající elektrické rozvody využívat, čekali jsme tedy na projekt na jejich opravu. Poté teprve bylo možné zadat projekt na celkovou rekonstrukci restaurace,“ vysvětlil Deníku starosta Tachova Ladislav Macák.

Kromě elektřiny se prostory dočkají nové vzduchotechniky. Vzhledem k tomu, že prostory jsou v podstatě sklepením, bylo třeba vyřešit také odvětrávání. Právě vlhké prostředí a jeho působení bylo jednou z příčin, proč byla hospoda před lety uzavřena.

Počítá se také se sanací zdiva a omítek, novým osvětlením a dalšími nezbytnými technickými a stavebními zákroky. „V rozpočtu máme na rekonstrukci Zdi peníze k dispozici, celkové náklady by měly být maximálně tři miliony korun,“ doplnil starosta.

Pokud se podaří najít dodavatele, na opravách se bude pracovat přes zimu, příští rok by město hospodu rádo otevřelo. „Důležité je, abychom našli nájemce. Toho už jsme měli, ale protože se ukázalo, že opravy budou náročnější a hlavně delší, než se předpokládalo, ze smlouvy sešlo,“ vysvětlil Macák s tím, že cílem města je vytvořit ze Zdi především reprezentativní pivnici s chodovoplánským pivem. Návštěvníci by měli zasedat i do původního stylového nábytku. „Ten patří pivovaru, v současné době se restauruje a po dokončení oprav bude opět do pivnice instalován,“ doplnil starosta.