Současná epidemiologická situace a vládní opatření sice znemožnila uspořádat tradiční Slavnosti jablek, na které vždy první říjnovou sobotu jezdily tisíce lidí z celého kraje, vrch Krasíkov nicméně tuto sobotu bez jablek nezůstane.

Ze Slavností jablek na Krasíkově v roce 2019. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Organizátoři z MAS Český Západ připravili alespoň Jablečný jarmark. Ten, jak za organizátory sdělil Jan Florian, nabídne téměř 40 stánků s regionálními produkty. „Slavnosti jablek tak, jak je známe z předchozích let, se tedy letos nekonají. Upravené podobě jsme se rozhodli dát název Jablečný jarmark, aby lépe vystihoval to, co návštěvníci mohou na Krasíkově čekat,“ upřesnil.