Milovníci vína měli možnost ochutnávat z velké nabídky vín, nechyběl ani červený a bílý burčák. Společně s degustací se uskutečnila i krátká přednáška, například jak správně víno ochutnávat, uchovávat.

Na pódiu se tak vystřídala Cimbálová muzika Kyčera s Kladrubskou dudáckou muzikou. Nechyběl ani stánek s občerstvením či s upomínkovými předměty.

K slavnostem již po mnoho let patří i stánek dětí základní školy, které prodejem svých výrobků a výpěstků přispívají na studia keňské dívence Muthině. S nápadem adoptovat někoho na dálku a pomoci mu ke studiu přišla učitelka zdejší ZŠ Bohuslava Dusíková. Adopce trvá od roku 2007, kdy holčička končila mateřskou školku, aby následně mohla od roku 2008 nastoupit do první třídy tamní školy. V Keni začíná školní rok v lednu, a tak nebýt celosvětové pandemie, končila by Muthina v letošním roce díky finanční pomoci kladrubských žáků závěrečnými zkouškami v listopadu střední školu.

Zajímavou výstavu o včelstvu, jeho životě a všem, co včelaření přináší, přichystali pro návštěvníky mladí včelaři. Činnost kladrubského včelařského kroužku je pestrá, děti se pod vedením svým vedoucích účastní nejrůznějších soutěží a workshopů. Zároveň sami vyrábí nejrůznější výrobky, od svíček ze včelího vosku všech tvarů a velikostí až po zápichy do květníků. Každému, kdo se u stánku zastavil, nadšeně vše vysvětlovaly a ukazovaly. A stejně jako členové zdejšího včelařského svazu, i ony zde nabídly k prodeji med.

"Jsem spokojená, přímo nadšená. S kamarádkou Janou jsme si daly skleničku bílého sauvignonu, byl opravdu vynikající. Zaposlouchaly jsme se do cimbálovky, počasí nám všem tady přálo. Odlila jsem si voskový betlémek, opravdu nemám, nač bych si mohla stěžovat," sdělila Deníku své pocity ze slavností vína Milada Kovaříková.