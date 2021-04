Slavnosti svobody, které letos město Plzeň uspořádá v termínu od 6. do 9. května, proběhnou opět on-line. Přestože vedení města minulý rok doufalo, že bude možné přesunout připravený program k 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou do roku 2021, kvůli přetrvávající špatné epidemické situaci k tomu však bohužel nedojde. Základem se tak stane on-line studio, které bude vysílat z Měšťanské besedy. Přinese kromě jiného přímý přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé rozhovory s veterány z USA a Belgie, kteří zasílají srdečné pozdravy a moc se těší, že se prostřednictvím on-line studia budou moci s Plzeňany opět setkat.

Že by městem mohl letos projet tradiční Convoy of Liberty je podle primátora Plzně Martina Baxy nepravděpodobné. „Jsem velmi rád, že formát on-line studia nám dovolí nepřerušit tradici Slavností svobody. Zároveň je velkou příležitostí představit plzeňské oslavy osvobození dalším potenciálním návštěvníkům z celé republiky i zahraničí, a především je investicí do budoucnosti této jedinečné, turisticky velmi atraktivní události,“ uvedl Baxa. „Nepředpokládáme, že by městem mohl projet tradiční konvoj, na který jsme zvyklí. Na neděli 9. května máme naplánovanou leteckou přehlídku a další program,“ dodal Baxa.

Ve čtvrtek 6. května budou moci lidé zhlédnout přímý přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé rozhovory s americkými a belgickými veterány. V pátek 7. a v sobotu 8. května bude studio vysílat od 17 do 20 hodin. V přenosech se zaměří na zprostředkování činnosti klubů vojenské historie, připomene historické události a nabídne vysílání zajímavých dokumentů a rozhovorů. Program doplní atraktivní hudební vstupy. „V neděli 9. května, kdy by za normálních okolností projížděl městem Convoy of Liberty, začne studio vysílat v tradičním čase startu konvoje, tedy v 11 hodin dopoledne. Úvod vysílání bude věnován historii pořádání oslav osvobození a záběrům z konvojů, které v minulých letech projely městem za několikatisícové účasti zájemců. Studio odvysílá streamy hudebních vystoupení, zajímavé tematické reportáže a v brzkých odpoledních hodinách venkovní program ‚ve vzduchu‘, který představí vojenská historická letadla. V jednání je možnost zapojit do tohoto programu armády ČR a USA,“ vysvětlila dále vedoucí Odboru prezentace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Komišová. Definitivní podobu celé akce vedení města potvrdí v polovině dubna.