„Hřiště máme rozdělená dle tříd, což se nám zejména v době pandemie velice osvědčilo,“ vysvětlila jedna z pedagožek Zuzana Křížová. „Nicméně to samozřejmě neznamená, že se děti neprostřídají a neužijí si dostatečně všeho. Za celý náš pedagogický sbor bych chtěla vyjádřit velké díky místostarostovi Matějovi Havránkovi, který se celé akce ujal a na vše v době uzavírky školky dohlížel,“ dodala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.