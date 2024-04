Za totality stával do desetikoruny a nabízela ho snad každá restaurace, větší bistro, ale i nádražní hospody. I dnes patří smažený sýr mezi oblíbená jídla bez ohledu na to, kolik kalorií s ním do sebe dostaneme. Jen ceny se pohybují úplně jinde než si mnozí ze starších generací pamatují. Deník udělal malou anketu, aby zjistil, kde v regionu dělají dle čtenářů ten nejlepší a kolik za něj po Tachovsku zaplatíte.

Nejchutnější smažený sýr dle hodnocení čtenářů Deníku dělají v Hospodě u Tlusťocha v Částkově. Objednat si můžete samotný sýr anebo sýr se šunkou. „Oproti loňskému roku jsme museli asi o pětikorunu zdražit. Smažák děláme buď z goudy nebo z eidamu, záleží na aktuálních nákupních cenách daného druhu sýra,“ řekl Deníku provozovatel Martin Kubáník. Za smažák s bramborem a tatarkou zaplatíte 139 korun, pokud si dáte vylepšený smažený sýr se šunkou, vyjde vás na 145 Kč.

Na kalorickou bombu chodí čtenáři dle výsledků ankety rádi také do restaurace Avena ve Stříbře. Na denním menu se střídá po týdnech smažený sýr se smaženým hermelínem s vařeným bramborem a tatarkou, porce stojí v obou případech 140 Kč. „Když se zdražily vstupy, musel jsem zdražit i já. Smažák dělám z eidamu,“ odpověděl Deníku Vítězslav Šujan. Dle informací, které restaurace uvádí na sociálních sítích si můžete jídlo objednat do 10 h telefonicky či mailem a v době od 11 do 14 h si je pak na místě vyzvednout. V poledním menu čas od času nabízí smažený sýr nebo hermelín také stříbrská restaurace Excellent, kde za porci s bramborem a tatarkou zaplatíte 169 Kč. V Tachově pak lidé dle výsledků ankety chodí na toto oblíbené jídlo do restaurace Kiwibar.

Smažený sýr zde není pravidelně v poledním menu, pokud ano, je možno si ho dát s bramborem a tatarkou za 145 korun, pokud máte raději hranolky nebo krokety, zaplatíte 155 Kč.

Pokud cestujete po okrese, máte možnost se zastavit na smažený sýr například také v Kladrubech v Klášterní restauraci, kde když je uveden v poledním menu, vyjde vás s bramborem a tatarkou na 140 korun. V Motorestu U Andrejsů v Benešovicích najdete jak smažák tak smažený hermelín s bramborem najdete pokaždé v týdenní nabídce. S bramborem a tatarkou za každou z variant zaplatíte 159 Kč. „Zdražovali jsme naposledy vloni, kdy začaly vstupy surovina stoupat, od té doby ceny držíme,“ řekla Deníku majitelka Veronika Andrejsová. Ve Stříbře vám kdykoliv na požádání dělají smažák z eidamu, přílohu si můžete vybrat dle vlastní chuti, nabízí se vařené brambory, hranolky nebo zeleninový salát. Pokud si jídlo sníte na místě, obsluha od vás vyinkasuje 125 korun, pokud byste si ho chtěli odnést v jídelním boxu, zaplatíte 130 Kč. „Toto jídlo patří stejně jako řízek mezi klasiky, které jsou lidmi stále velmi žádané,“ podělila se o zkušenost obsluhující servírka.