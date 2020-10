Podstatnou část, 11 let, je činnost útulku spojena s jeho současnou provozovatelkou Gabrielou Jägerovou a jejím týmem. Za tu dobu se zařízení postaralo o mnoho nechtěných, toulavých, odchycených psů.

"Dostávají se k nám nejen psi odchycení třeba městskou policií. Staráme se i o psy, o které se nemohou postarat jejich majitelé. Teď zrovna přijímáme do naší péče psa, jehož majitel zemřel a jeho paní se ve svém věku už nezvládne o pejska postarat," uvedla Jägerová. V neposlední řadě končí v útulku psi, kteří bývají odebráni majitelům, kteří je například týrali nebo nějakým jiným způsobem zanedbávali.

Ačkoliv útulek je v Tachově, prošli jím psi z různých končin republiky. "V naprosté většině jsou to ale psi z Tachova a okolí. Ale například nedávno jsme přijímali pejsky od bezdomovců z Hodonína. Bezdomovci museli vyklidit objekt, ve kterém nelegálně přebývali a měli v něm tři psy. Pro jednoho jsme okamžitě našli novou vhodnou rodinu, pro další dva jsme si až na druhý konec republiky jeli, ale teď už mají také nový domov."

V posledních letech se personál útulku stále častěji setkává se situací, kdy někdo potřebuje pomoc s jinými zvířaty, než se psy. Nejčastěji to bývají kočky a koťata. "Nedávno jsme ve spolupráci s úřadem odchytávali a starali se o hodně nemocné kočky tady v Tachově," uvedla dále Jägerová s tím, že také pro kočky se daří úspěšně hledat nové domovy.

Kočky a psi nejsou ale jediná zvířata, o která by se chtěl útulek v nejbližší budoucnosti starat. "Už dva roky se intenzivně zabývám problematikou nevhodného klecového chovu slepic. Snažím se lidem sdělit i jaká rozdílná jsou vajíčka z klecového chovu od jiných," řekla Deníku provozovatelka s tím, že o několik slepic z klecového chovu, které už byly z velkoprovozu vyskladněny, se se svojí maminkou zkusila postarat. "Měli jsme je doma, dali jsme je fyzicky i psychicky do pořádku, a tehdy jsem se o to začala více zajímat."

Právě slepice z klecového chovu a možnost zřídit více kotců pro psy jsou příčinou plánovaného rozšíření útulku. "Čím více se nám daří, tím více se na nás lidé obracejí. Naše kapacita je ale dost omezená. Máme 11 venkovních kotců, dva vnitřní a samostatný výběh. Kapacitu chceme navýšit, útulek by měl být do budoucna jednou tak velký," pospala Jägerová.

Proto Šmudlina odkoupila sousední pozemek. Budou na něm postaveny venkovní i vnitřní ubikace, zázemí pro kočky a prostor pro slepice z klecových chovů, které budou mít kurník i výběh. "Podle smlouvy bychom měli mít do pěti let postaveno," uvedla Jägerová s tím, že stavba bude financovaná z několika zdrojů - především z veřejné sbírky, či nadačních fondů. Už teď se na jednom z nadačních fondů střádá na oplocení pozemků.