Vedle pozitivních událostí souvisejících s plánovaným rozšířením či šestnáctiletým výročím, zažil personál útulku i několik smutných okamžiků. "V červenci jsme museli nechat uspat pejska Lesana. I když to s ním nebylo lehké, byla to osobnost. Ale doktor na veterině loni zjistil, že Lesan má nádor na srdci a jakákoliv péče by neměla efekt. V srpnu se loučení opakovalo. Převzali jsme do péče Terezku, fenku krysaříka. Zjstili jsme, že má velký nádor v tlamě, který jí čtvrtý den od příjmu praskl a my ji našli mrtvou," popsala smutnou událost provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Některé komplikace ale dopadly dobře. "Koncem roku 2020 jsme přijali fenku Simi s podříznutým hrdlem. Opakovaně u nás bojovala o život, protože se ji do hluboké rány dostal zákeřný tetanus. Komplikace se nesly i rokem 2021. Vše nakonec dobře dopadlo a Simi má novou rodinu. Také náš milovaný Kato ošklivě marodil. Měl vestibulární nemoc, měli jsme o něj obrovský strach. Kato je ale neuvěřitelný bojovník a popral se s ní statečně," uvedla Jägerová.

Celkem útulek přijal za rok 2021 do péče 59 psů, k tomu bylo 16 stávajících, 15 se jich vrátilo původním majitelům a o sedm psů se pracovníci zařízení starali dočasně. Dvaadvacet psů muselo být původním majitelům odebráno pro nevhodnou péči.

Slepice z klecí

Jednou z novinek posledních let jsou v útulku slepice odkoupené z klecových chovů. Začátkem loňského roku se starali o 50 slepic a jednoho kohouta. "Bohužel nás několikrát navštívila liška, která s počty slepic zamávala. Je nám to moc líto. Ale přijali jsme dalších 20 klecovek," doplnila provozovatelka s tím, že se daří i útulkové líhni. Aktuálně žije u Šmudliny 37 slepic. "Moc děkuji všem, kteří nám nosí krmení na přilepšenou. Moc děkuji i svým rodičům, kteří jdou do každé záchranné akce se mnou a fandí mi," poděkovala Jägerová.

Kočičky

Útulek se loni postaral také o desítky koček. Pro mnoho z nich se podařilo najít nový domov. Přímo v péči útulku bylo 16 koček, devět z nich se podařilo umístit do rodin, sedm jich na nový domov ještě čeká.

Útulek je možné stále finančně podporovat, bližší informace na webových stránkách zařízení.