Deník na návštěvěZdroj: Deník

Kruhový objezd nahradí současnou podobu křižovatky ulic ČSA, Revolučních gard a K Řešínu. Dopravní řešení této křižovatky už současným požadavkům a frekvenci dopravy nevyhovuje. V křižovatce je totiž vyvýšený bezpečnostní ostrůvek a kamiony mají problém se tam vytočit. „Byl jsem i svědkem toho, že kamion jel křižovatkou v protisměru, což je nebezpečné,“ řekl Deníku starosta Bezdružic Lumír Kadlec (na snímku).

„Město Bezdružice vybuduje v rámci tohoto projektu chodníky, veřejné osvětlení a jeden výjezd z křižovatky,“ uvedl dále starosta s tím, že městu již byla přiznána dotace, která pomůže tuto investici financovat. Náklady města v tomto projektu se budou pohybovat kolem jednoho milionu a osmi set tisíc na stavební práce. Dalších necelých tři sta tisíc korun bude stát přeložka telekomunikačních sítí. Dotace by měla být 1,1 milionu korun.

„Požádali jsme vedení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, jestli by mohli tento projekt zařadit do plánu na letošní rok. Bylo nám přislíbeno, že pokud dostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvek, bude stavba zahájena ještě letos. A pokud vše klapne tak, jak má, měla by být křižovatka také v letošním roce dokončena,“ doplnil starosta. Stavba si pravděpodobně vyžádá částečnou uzavírku provozu.

Okružní křižovatka by se měla do prostoru, který v lokalitě je, bezpečně vejít. „Mluvil jsem i s dopravním inženýrem policie, který sám řekl, že je to asi nejlepší a nejbezpečnější řešení této křižovatky z hlediska norem, které jsou dány. A hlavně to také zpomalí provoz v ulici ČSA, kde se řidiči občas z kopce rozjedou a mnohdy jedou více než povolenou padesátkou,“ uvedl Kadlec