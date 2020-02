"Tlumočnice z rumunského jazyka se ráno před jednáním omluvila, uvízla ve vlaku, před který popadalo několik stromů," vysvětlila soudkyně Michaela Řezníčková. K soudu se nemohly dostavit ani dvě pozvané svědkyně, které jsou momentálně na Ukrajině.

Do poloviny února musí tachovský soud ještě rozhodnout o pokračování vazby. Zda letos jednačtyřicetiletý muž nadále zůstane ve vazbě, se dozví příští týden. Jednání pokračuje na začátku března.

Babuscovi hrozí za jeho čin trest odnětí svobody v rozmezí od tří do deseti let, jeho čin je kvalifikován jako těžké ublížení na zdraví. Událost se stala loni v polovině března v ubytovně Zátiší v Tachově. Opilý Babusca podle obžaloby vstoupil na jeden z pokojů, kde nejdříve pěstí a poté nožem napadl poškozeného pětatřicetiletého muže. Měl ho bodnout do levého stehna a způsobit mu život ohrožující zranění.

Nůž zasáhl tepnu, zraněný ztratil velké množství krve a upadával do bezvědomí. „Muže jsme v kritickém stavu se zajištěnými dýchacími cestami letecky transportovali na urgentní příjem,“ uvedla tehdy mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová. Poškozený strávil několik týdnů v nemocnici.

„Velice mě mrzí, co se stalo, byli jsme kamarádi," řekl už při listopadovém jednání před soudem obžalovaný. Jak popsal, s krajanem se nejprve poprali. „Přišel jsem pro svoji přítelkyni. Vadilo mě, že je opilá, tak jsem jí dal facku. Poškozený mi řekl, abych ji nechal. Já mu odpověděl, aby se do nás nepletl, že je to naše věc. A on na to, abych ji nebil a popral se raději s ním,“ vypověděl dále obžalovaný. Následovala bitka, při které padlo navzájem několik ran pěstí. „Padli jsme při tom k zemi. Věděl jsem, že má ve skříni zbraň a když jsem viděl, jak k té skříni natahuje ruku, instinktivně jsem vzal kuchyňský nůž, který ležel na stole. Chvíli jsme se přetlačovali, on chytil nůž za čepel, tlačil ho proti mě, přitom jsme říkali jeden druhému, abychom ten nůž pustili. Jenže to jsme neudělali, já jsem pak větší silou zabral a bodl ho do nohy,“ popsal dále a dodal, že kdyby nebyl opilý, Babuscovi naměřili po incidentu dvě promile alkoholu, nejspíš by se nic takového nestalo.

Kromě těžkého ublížení na zdraví způsobil útočník také finanční újmu. Poškozený uplatňuje soudem bolestné, které je podle znaleckého posudku necelých 200 tisíc korun, zdravotní pojišťovna pak může nárokovat dalších 335 tisíc korun.