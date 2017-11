Speciální kastelánské prohlídky ukáží také zámeckou korespondenci

Tachov – Ti, kteří nechtějí páteční volno prosedět doma, by se rozhodně měli vydat do útrob tachovského zámku. Na celý den jsou totiž připravené speciální kastelánské prohlídky.

Zámek v Tachově připravil pro víkendové návštěvníky nevšední podívanou. Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„Zámek má v pátek samozřejmě normálně otevřeno, ale chtěli jsme udělat něco trochu speciálního. A proto jsme přichystali kastelánského prohlídky, během kterých budou moci návštěvníci vidět nějaké novinky, ale také se optat na samotný chod zámku,“ řekl Deníku kastelán Pavel Voltr.

Především novinky by mohly být pro mnohé opravdu velkým lákadlem. K vidění totiž budou raritní fotografie z roku 1921, či stará korespondence. „Pár dopisů z minulého století bylo k vidění již dříve, u valné většiny se ale opravdu jedná o novinkou, která návštěvníci buď ještě neviděli, nebo byla k vidění pouze při Dnech evropského dědictví. Všichni příchozí se budou moci podívat, jakým stylem se dříve psalo, či si zblízka prohlédnout staré pečeti. Opravdu se jedná o věc, kterou běžně nevystavujeme,“ dále řekl kastelán Tachovského zámku.

Zajímavý pohled bude také na dobové fotografie, které ukážou, jak se zámek během desítek let změnil. „Pro některé, kteří zámek navštívili například před třemi roky bude také zajímavé zjistit, že i za takovouto poměrně krátkou dobou prošly jednotlivé místnosti dalšími změnami. Co se týče dobových fotografií, ani bych se nedivil, když by byl problém interiér poznat. Dříve to zde opravdu vypadalo jako například na zámku v Kynžvartu. Někdo by mohl říct, že interiér byl až moc plný, ale tak to v těch dobách bylo.“

Návštěvníci pátečních prohlídek se rozhodně nemusí bát, že se bude jednat o klasiku v podobě desítek letopočtů. Jak zmiňuje sám Pavel Voltr, vše se ponese ve spíše neoficiálním duchu. „Prostor dostanou samozřejmě i všichni účastníci prohlídek. Mohou se zeptat na vše co je zajímá o fungování zámku, nebo o tom jak funguje půjčování a vracení nejrůznějších předmětů.

Kastelánské prohlídky se uskuteční v pátek 17. od 10 do 17 hodin. Prohlídka vychází každou hodinu.