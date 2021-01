Šperky Ivy Mladenovové z Tachova jsou totiž výjimečné. Jako jedna z mála zlatnic v Česku dává do šperku otisk přírody. Na prstenech z její dílny můžete najít třeba strukturu větvičky, otisk listu či miniaturu vrabce.

Svoje zkušenosti jste v uplynulých letech sbírala v Itálii…

Do Itálie jsem odjela když mi bylo osmnáct. Tam jsem studovala jazyky a poté pracovala v oblasti marketingu. Práce v kanceláři mě ale brzy přestala uspokojovat, protože jsem vždycky toužila pracovat pro sebe, mít vlastní živnost a hlavně kromě hlavy používat i ruce.

A jak jste se dostala ke šperkařství? Bylo to právě v Itálii?

Na střední škole v Karlových Varech jsem studovala propagační grafiku. Vždycky jsem tíhla k výtvarnému umění a zlatnictví mě vždycky fascinovalo. Když jsem v Miláně jezdila metrem do práce, pravidelně jsem míjela reklamu na soukromou zlatnickou školu, která nabízela večerní kurzy. Tak dlouho jsem o něčem takovém snila, až jsem tam jednou zavolala. Dva roky jsem pak po práci kurzy navštěvovala, až jsem nakonec dala výpověď v práci a začala se zlatnictví věnovat naplno. Když jsem se vrátila do Čech, doufala jsem, že budu moci pokračovat. Zlatnictví je tady pořád takové stejné, jakoby se zastavilo v čase, tím myslím hlavně design šperků, které se tu v obchodech nabízejí. Takže začít tady nabízet mé šperky bylo nakonec jednodušší, než jsem čekala.

Bylo to tedy tak, že jste chtěla obohatit zdejší trh?

O tom jsem zpočátku vůbec nepřemýšlela, spíše mě lákala technika lití do ztraceného vosku, což je velmi stará metoda, jejíž první použití (nebo první zachovaný předmět takto vytvořený) se datuje přes šest tisíc let zpět a umožňuje používat jako model kromě vosku i různý organický materiál, jako například dřevo, kost, hmyz a podobně. Aktuálně s touto technikou soupeří 3D tisk, kde je ale dle mého názoru v případě tvorby organických tvarů stále pozadu, nemá prostě ten osobitý otisk, kterou metoda ztraceného vosku přináší. V přírodě jsem jednou narazila na břečťanové větvičky s překrásnou strukturou a napadlo mě, že by se z nich dalo něco zajímavého vytvořit. Snažím se stále experimentovat a pozorovat textury v přírodě, je neuvěřitelné, kolik detailů nám unikne, když je přímo nehledáme a kolik krásných tvarů, barev a textur potkáme třeba v našich lesích.

Věnuje se této metodě hodně šperkařů, nebo je to spíše ojedinělá záležitost?

Tato metoda je hojně využívána v průmyslovém odvětví, používání organického materiálu pro výrobu šperků je ale docela výjimečné. V České republice mnoho zlatníků, kteří se tomuto věnují, není. Ve světě je to mnohem rozšířenější, v Itálii jsem se naučila mnoho, zlatnické řemeslo je tam stále živé a staří mistři jsou velmi ochotní v předávání tohoto umění mladším generacím, což zde u nás bohužel tak běžné není, vládne tu spíš soutěživá atmosféra, což je škoda.

Jaký má vaše výroba ohlas?

Musím říct, že mám štěstí, jelikož se zabývám převážně výrobou snubních a zásnubních prstenů. Lidé se vždycky zasnubovali a brali a také vždy budou, i v době koronaviru tedy funguju docela dobře. Navíc, když lidé vidí něco nového, ne stále ten stejný, klasický šperk, který vídají ve zlatnictvích už desítky let, mají radost, chtějí nosit zajímavé, originální šperky. Miluji drahokamy, mám jich opravdu velký výběr a nenabízím jen ten obvyklý zirkon, diamant, granát a opál, které vídám všude. Ráda pracuji například s černými diamanty, nádherně vyniknou na žlutém i bílém zlatě a zákazníci je zbožňují.

Uživí vás to? Ptám se proto, že nemáte kamenný obchod…

Nemám kamenný obchod, protože se nechci zabývat klasickou zlatničinou, jako jsou opravy a podobně. Já bych si ráda, pokud to půjde, dělala dál ty své modely a komu se budou líbit, ten si je pořídí. Doufám, že i do budoucna se mé nápady budou líbit, zákazníků stále přibývá a za to jsem opravdu vděčná.

Vyžadují vaše výrobky nějakou speciální údržbu nebo péči?

Může se s nimi zacházet jako s jakýmkoliv jiným šperkem, který si člověk pořídí v běžném zlatnictví. Není tam žádný rozdíl. Obvykle jen nepoužívám rhodium na úpravu povrchu stříbra, líbí se mi jeho přírodní barva, je světlejší, zářivější.

Měla jste někdy hodně netradiční zakázku?

Stalo se mi jednou, že zákaznice chtěla, abych zakomponovala do stříbrného přívěsku na krk popel z jejího zesnulého pejska. Pokoušela jsem se najít techniku, kterou by to šlo, jenže popel by se při zpracování ztratil úplně a nechtěla jsem paní lhát, takže jsem ji musela slušně odmítnout. Ale třeba v Itálii, kde jsou lidé hodně věřící a také často více extravagantní, je poslední dobou v módě zpracování popela nebožtíka do diamantu. Zjednodušeně řečeno, popel se za použití velmi vysokého tlaku změní na opravdový diamant, který se pak dá zasadit třeba do prstenu. Neumím tu techniku úplně přesně popsat, je to výrobní tajemství, vím jen, že v Itálii se tím zabývá jedna firma a je to hodně drahé.

Tak to nás tady asi nečeká…

(smích) V to doufám, protože z toho bych asi při práci úplně dobrý pocit neměla.

Kam byste se chtěla v téhle branži posunout?

Já bych určitě chtěla zůstat věrná tomu, že budu pracovat na svých věcech. Nerada bych, aby se z mých šperků stala velkovýroba bez osobního otisku. Určitě se snažím technologicky někam posunout, zajímám se o 3D tisk a pokouším se zjednodušovat a zkracovat pracovní proces. Ráda bych dál rozvíjela práci s přírodninami a také práci s drahými kameny, konkrétně s barevnými diamanty, což u nás zatím není příliš rozšířené.