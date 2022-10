Původní plán rodiny byl zaletět si již před dvěma lety do Portugalska. Tomu ale zabránila doba covidová a tak nyní bylo nutné co nejrychleji řešit vouchery na letenky, jimž hrozilo v brzké době propadnutí. Cenově dostupné byly v tu chvíli letenky do Dánska, volba byla tedy jasná. S batohy nacpanými vším potřebným ke kempování v přírodě, vážícími 20-30 kg dle toho, kolik vody na vaření a pití v tu danou chvíli nesli, zvládla Kateřina se svým mužem a dcerkou obejít dva z mnoha dánských ostrovů. Po Fano a Romo ušli 93,5km. Spali pod širým nebem nebo celtou na plážích plných neskutečně jemného písku. "Písek se sice krásně vytvaruje dle těla," usmála se při vzpomínce paní Katka, "ale neustálý slabý vítr nám ho nafoukával do úplně všech štěrbin v obličeji i na těle, o zavazadlech nemluvě." Výjimkou byla jedna noc, kdy narazili na kemp, v němž si na jednu noc pronajali chatku s kuchyňkou a sociálním zařízením. Během putování si vařili na lihovém vařiči, koupali se v moři, pozorovali západ slunce, prošli veliká vřesoviště, narazili na masožravé rosnatky. Pili čaj z obrovských šípků a všude přítomných velikých ostružin. Narazili také na spoustu mrtvých modrých medúz vyvržených z moře za pláž. Nezapomenutelným zážitkem pro ně bylo setkání s hejnem tuleňů, kteří se nechali fotit jen na vzdálenost několika metrů, a ještě přitom fotografku s dcerkou plížící se k nim zvědavě pozorovali.

Zážitků mnoho, příroda krásná, nekonečné pláže úžasné. Vše stálo za to to jednou v životě vidět, zkusit. "Byla to výzva, my máme rádi výzvy. Dali jsme to, nelitujeme, ale Dánsko už nikdy více," shrnula svoje povídání cestovatelka, která se svojí rodinou navštívila už nejednu zemi. "Ptáte se proč? No to je jednoduché, chyběly nám hory. Dánská rovina je ubíjející. Kouzlu hor se nic nevyrovná," dodala.

Kateřina Misíková pracuje jako fotografka v plzeňské zoologické zahradě, takže na úplný závěr večera udělala prostibořským několik zajímavých nabídek, které starostku obce zaujaly. Malí i velcí z Prostiboře a okolí se tak mohou těšit na další nevšední setkání, besedy a přednášky.