Jak informoval Lukáš Novák ze sekretariátu Městského úřadu ve Stříbře, ve Vodičkově ulici se budou pokládat nové chodníky ze zámkové dlažby, budou se vyměňovat dešťové vpusti. Celková rekonstrukce čeká také na samotnou vozovku, která dostane nové konstrukční vrstvy a bude na ni položena nová asfaltová vrstva. "Současně s touto akcí bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně výměny původních výbojkových svítidel za úsporná svítidla typu LED," informoval dále Novák.

Termín zahájení stavby je naplánován na 18. března a předpokládaný termín dokončení 31. května. "Vlivem provádění stavebních akcí budou občané ve Vodičkově ulici a přilehlém okolí částečně omezeni v přístupu do této ulice. Objízdné trasy budou řádně vyznačeny. Stavba bude probíhat po etapách tak, aby omezení vjezdu bylo minimální," doplnil.

Vodičkova ulice je jednou z hlavních vjezdových komunikací do Západního předměstí. Tam se po uzavření ulice dostanou motoristé například ulicí Na Vinici. Úplný zákaz vjezdu do ulice bude od kruhového objezdu ze třídy 5. května a také z ulice Západní předměstí. Vjet do Vodičkovy nebude možné ani z bočních ulic Hornické a Rooseveltovy.