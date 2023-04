Hned dvě slavnostní chvíle zažili návštěvníci nově zrekonstruovaného společenského areálu Mže v Tachově. V pátek 31. března byl areál slavnostně uveden do provozu a současně zde začal již 45. ročník Mezinárodního potápěčského filmového festivalu PAF Tachov.

Slavnostní otevření areálu Mže v Tachově | Video: Deník/Monika šavlová

Večerního slavnostního zahájení a přestřižení pásky se nemohl nakonec zúčastnit ministr kultury Martin Baxa a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, oba však poslali svůj vzkaz a zdravici v krátkém spotu, který byl návštěvníkům promítnut. Ministr kultury absolvoval prohlídku areálu v doprovodu vedení města dopoledne. Pásku tak kromě starosty města Petra Vrány a bývalého starosty Ladislava Macáka přestřihla ředitelka MKS Božena Vaňková a tachovská legenda, v kultuře dlouhá léta pracující a i přes svůj pokročilý věk stále činná, Marie Mirtlová.

Mnoho pochvalných slov na odvedenou práci si v průběhu večera vyslechl další z hostů Zdeněk Horejš, zástupce zhotovitelské firmy SH Stavební s.r.o. Zrekostruované prostory ocenil také ředitel PAF Bohumír Kračmár: „Je to skutečně neporovnatelné s tím, co zde dříve bylo. Samozřejmě by se leccos ještě dalo vylepšit v oblasti technologie, ale my jsme skutečně vděčni za poskytnutí tak krásného prostoru.“

Areál prošel od roku 2021 do roku 2022 rozsáhlou rekonstrukcí, která přináší návštěvníkům větší pohodlí a lepší možnost kulturního vyžití. Celkové náklady 83 milionů korun bez DPH, které město financovalo ze svého rozpočtu, posloužily k modernizaci a úpravě kinosálu včetně oblasti audiovizuální techniky. Diváci se mohou těšit na pohodlné sedačky, z nichž budou moci sledovat filmy v digitální podobě. Ta nově umožní promítat i filmové premiéry. Kinosál nabízí rovněž bezpečný vstup a dostatečný prostor pro hendikepované návštěvníky na invalidních vozících. Dále kino disponuje magnetickou smyčkou, kterou ocení sluchově postižení diváci. Prostor bude sloužit zároveň jako multifunkční sál, z tohoto důvodu bylo vybudováno větší pódium. „Plánujeme zde kromě promítání filmů také divadelní představení, konference, veřejná zasedání a další kulturní akce,“ řekla Božena Vaňková, ředitelka MKS Tachov, které bude mít areál ve správě. Pro vystupující jsou v zákulisí přichystány dvě prostorné šatny.

Obrovskou předností je nově vybudovaný samostatný vchod do prostoru se širokou vstupní chodbou. Toto řešení značně zjednoduší chod městského úřadu, odkud se do kulturního stánku vcházelo před rekonstrukcí. V době zahájení potápěčského festivalu zde navíc návštěvníci mohli projít výstavou podvodních fotografií a obrázků s potápěčskou a podvodní tematikou.

Kromě kinosálu v rámci rekonstrukce prošla velkou změnou také foyer, šatny i sociální zařízení, které je nyní zvlášť pro návštěvníky kinosálu a zvlášť pro návštěvníky společenského sálu. Moderně vybavený bar nabízí široký sortiment občerstvení.

V průběhu zahájení potěšila přítomné svým vystoupením Ledecká dudácká muzika. Nadšení neskrývala ani ředitelka školky Pošumavská Ladislava Pitrová a Zuzana Haníková z mateřinky ve Stadtrodské. „Letos zde budeme mít rozloučení s našimi předškoláky. Tady v těchto prostorách to bude skutečně důstojné. Pro děti je vyřazení ze školky před nástupem do školy jedním z důležitých životních kroků. Z tohoto nádherného prostředí si ho jistě budou pamatovat,“ těší se obě.

Na názor se Deník optal také tachovské legendy Marie Mirtlové. „No, má to svoje mouchy, co se ještě musí vychytat, ale za těch 60 let, co působím v Tachově v kultuře, je to samozřejmě obrovský pokrok,“ usmívala se při odpovědi Mirtlová. Ředitelka MKS Božena Vaňková upozornila návštěvníky na připravený Strom přání umístěný ve foyer, kam mohli přítomní na lístečky zapsat, co by si přáli sami shlédnout či zažít v nových prostorách.

Celý zrekonstruovaný společenský areál fungoval ve zkušebním provozu již od začátku února. „Díky tomu se nám podařilo vychytat drobné problémy s technikou a technologií,“ řekl starosta města Petr Vrána. Náklady na celkovou rekonstrukci nejspíš ještě nepatrně vzrostou. Vedení města se nakonec rozhodlo udělat několik úprav také ve společenském sále, kde by měly být nainstalovány akustické podhledy a především nová LED osvětlení, která přinesou do budoucna úsporu energií.

V sobotu večer vyvrcholí Mezinárodní potápěčský filmový festival, v jehož průběhu s představilo 62 filmů, 146 autorů ze 27 zemí a 348 dětských výtvarníků, velkou společenskou událostí. Od 20 hodin jej zakončí Potápěčský a společenský ples Města Tachov, kde z tanci a poslechu zahraje orchestr Miroslava Novotného z Plzně.