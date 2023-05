Noc v tělocvičně Základní školy v Kladrubech strávili v pátek 19. května malí sportovci z volejbalového kroužku OSR – Opravdu správní rošťáci, který funguje už roky při DDM Stříbro.

Nocování v tělocvičně si užili mladí sportovci z volejbalového kroužku v Kladrubech. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Přenocování v tělocvičně spojené nejen se sportem, ale i hraním a zábavou si užilo 14 volejbalistů pod vedením svých trenérek Miroslavy Škorvánkové a Anety Ocelíkové. „Dříve jsme akci mívali na podzim, ale tentokrát jsme se rozhodli, že si uděláme hezký závěr školního roku. Kroužky pod DDM končívají dřív než školní vyučování,“ vysvětlila Miroslava Škorvánková.

V průběhu večera se blýskla dvojice starších hráček, které svým kamarádům předvedly své nacvičené vystoupení roztleskávaček. Kromě tréninku a celé řady sportovních her nechyběla ani večeře v podobě oblíbené pizzy. „Na přichystané matrace do svých spacáků uléhala děcka déle, než asi bývá jejich zvykem, ale o to lépe se jim spalo,“ směje se druhá trenérka Aneta Ocelíková.

Po společné snídani přišlo loučení. „Mně se to tu líbilo, za rok přijdu zase, “ prohlásil nejmenší účastník, který se mezi malými hráči zatím jen rozkoukává, ale volejbalové geny se v něm nezapřou, tříapůlletý Mareček Ocelík.