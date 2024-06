Pro předplatitele

Železniční most přes Mži.

Monika Šavlová dnes 11:40

Silniční most přes řeku Mži k Minerálce v ulici V Alejích v Tachově se letos rekonstruovat nebude. Přístup do oblíbené aleje ve směru od města z ulic Plzeňská a Třídy Míru však uzavřela oprava železničního mostu, která potrvá zhruba do konce září.