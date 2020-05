Zatím mají k dispozici terasu. Majitel se totiž rozhodl, že nucenou pauzu využije k celkové rekonstrukci.

Jedním z těch, kteří se do nového prostředí těší, je také Zdeněk Urban. "Po dlouhé pauze se už opravdu hodně těším. I když sedáváme pravidelně na terase a práce uvnitř můžeme pozorovat, jsme natěšeni na posezení v novém. Rýsuje se to moc hezky. Že se vnitřek neotevře hned v pondělí, jako v jiných podnicích, mi nevadí, těch pár dní to už vydržíme. Určitě to bude nesrovnatelně lepší, než bývalý interiér," řekl s úsměvem Deníku. Pravidelný zákazník se také občas v sezoně ujímá grilu na terase. "Společného grilování s přáteli, kteří naši oblíbenou hospodu pravidelně navštěvují, už se také nemohu dočkat," potvrdil.

Majitel Ondřej Malý o rekonstrukci uvažoval už delší dobu. "Takže vládní opatření se i hodilo. Řekl bych, že většina hospodských tuto dobu využila podobně k větší nebo menší rekonstrukci," řekl Deníku. "Já jsem se rozhodl pro celkovou, kdy budeme zřejmě první v tachovském okrese, kteří nabídnou tankové pivo," dodal.

Z podniku zmizí výherní automaty a bude více prostoru na kulturu. Dokonce zde je nově vybudované pódium. "Měníme se na multifunkční zařízení, kde bude možné sledovat sportovní přenosy, ale také počítáme s pravidelnými hudebními večery především pro střední generaci, která v Tachově tolik možností nemá. Zrušili jsme ale kulečník a také už tu nebudou žádné herní automaty."

Ondřej Malý také mění název podniku. "I když se podnik dlouhá léta jmenoval Sport bar No. 14, nikdo tomu neřekl jinak než Rubín. Takže se k tomuto názvu vracíme oficiálně, bude to Tankovna Rubín. Má to už zažitou tradici."

Oficiálního otevření podniku pod staronovým jménem se tak zákazníci dočkají až v sobotu 30. května, kdy je naplánována i živá muzika. Vzhledem k stále platícím opatřením s dodržováním bezpečnostních odstupů, bude ale kapacita vnitřních prostor prozatím omezena.