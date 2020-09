Zastupitelé ve Stříbře na svém mimořádném jednání schválili rozpočtové opatření ve výši 5,2 milionu korun. Toto opatření bylo třeba schválit, aby mohlo město požádat o dotaci na modernizaci sportovního areálu Stará pískovna.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Město může získat dotaci, která by pokryla až šedesát procent celkových nákladů na přestavbu areálu. Ve Staré pískovně by modernizací vznikla dvě nová sportoviště, a to menší hřiště s umělou trávou. Na větší hřiště je projektován umělý povrch vhodný i pro míčové sporty jako třeba basketbal. Do projektu je možné podle vedení městského úřadu nahlédnout po předchozí domluvě přímo na radnici ve Stříbře.