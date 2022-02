Dva kostely má ve svém vlastnictví obec Částkov. Oba kostely jsou zasvěceny sv. Anně, jeden stojí na návsi v Částkově, druhý u Pernolce. Obec se snaží stavby průběžně udržovat a opravovat, v letošním roce zažádala o dotaci na opravu střechy kostela v Částkově.

Starosta Pavel Ryba a restaurátor Miroslav Zvonař se schránkou z kříže pernoleckého kostela v roce 2013. | Foto: DENÍK/Jiří Kohout

Podle starosty Pavla Ryby by bylo dobré, pokud by se střechu podařilo opravit do pouti, která je koncem července.