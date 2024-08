Obec se hlásila do soutěže letos již počtvrté, v uplynulých letech už jednou získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a dočkala se i dalších dvou ocenění. „Zisk Bílé stuhy vnímám jako poděkování a odměnu všem, kteří se zapojují do práce s dětmi. Ať už se jedná o spolupráci přímo s naší základní školou anebo je to práce s mladými hasiči, sportovci či další dobrovolníci anebo spolky, které pořádají různé akce pro děti nejen v naší obci, ale i ve spádových obcích a osadách,“ sdělila Deníku starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková.

Společně s Bílou stuhou obec získala finanční ocenění od Plzeňského kraje ve výši 55 000,- Kč a rovněž také nárok na dotaci ve výši až 800 000,- Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj.