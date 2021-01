Zdroj: Deník

Více o nich Deníku řekl zastupitel obce a zároveň dobrovolný i profesionální hasič Jiří Vacek.

„Myslím, že sbory dobrovolných hasičů se v obci nemají špatně. Obec poskytuje dotaci na jejich činnost a provádí se nákupy potřebné techniky,“ konstatoval.

Jak dále uvedl, loni například hasiči z Nového Sedliště obdrželi v rámci dotačního titulu nový dopravní automobil. „Byla to zhruba milionová investice, které významně pomohly dotace od Ministerstva vnitra ČR a Plzeňského kraje.“

Hasičské spolky v Novém Sedlišti a Labuti mají kolem třiceti členů, počet členů sboru přímo ve Starém Sedlišti přesahuje čtyři desítky. „V současné době se počet členů ustálil. Loni jsme přibrali dva nové členy. Mládež momentálně nemáme, ale družstva pro požární sport fungují. Uvítali bychom samozřejmě další členy, kteří by tým posílili. Ale vypadá to, že by se v letošním roce mohlo po přibližně pěti letech obnovit družstvo žen,“ řekl dále Vacek.

Zázemí a vybavení hasičů, zejména výjezdové jednotky, je podle jeho dalších slov na velmi dobré úrovni. „Tím, že jsme výjezdová jednotka páté kategorie, by nám mohly některé sbory možná i trochu závidět. Vybaveností jsme možná i na úrovni JPO3, ale byl to dlouholetý proces tohoto stavu docílit. Pro naše budoucí členy je to dobrá výchozí pozice, aby tuto práci dělali dál,“ dodal Vacek. Hasiči ve Starém Sedlišti dostali před šesti lety nové zázemí v podobě přístavby zbrojnice, v roce 2018 obdrželi nové zásahové vozidlo.

Hasiči v Labuti mají k dispozici klubovnu, kde jsou naplánovány opravy, také v Novém Sedlišti mají hasiči k užívání klubovnu.