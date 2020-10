Dům se zvoničkou začala obec předělávat přibližně před dvěma roky. „Nejprve jsme si nechali vytvořit studii, následoval samozřejmě projekt, podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí dotace a další a další kroky, než jsme začali stavět,“ popsala Deníku starostka obce Jitka Valíčková.

„Chceme, aby lidé, kteří jsou ze Starého Sedliště a přilehlých obcí zůstávali co nejdéle tady. Aby neodcházeli dřív do penzionů nebo domovů pro seniory, když zrovna nemusí,“ dodala s tím, že nové byty s pečovatelskou službou jim umožní zůstávat ve své obci, blízko svých rodin, kamarádů, známých.

Celá přestavba stála 15,5 milionu korun bez DPH, tři miliony korun činila dotace. V objektu vzniklo sedm nových bytů, dispozičně 1+1, všechny jsou už vybaveny kuchyňskými linkami a kompletními koupelnami, tedy se sprchovými kouty, záchody, umyvadly, přípojkami na pračky. Celý objekt je bezbariérový.

V domě najde svoje zázemí také pečovatelská služba, která bude obyvatelům poskytovat řadu potřebných služeb. Bude zde rovněž pedikúra pro veřejnost. Součástí je také prostorné parkoviště a pozemek, který lze využít na zahradu s posezením.

V domě donedávna působila prodejna smíšeného zboží, byla zde rovněž hudební zkušebna, ještě předtím obecní úřad a jak vzpomněli přímo na místě někteří pamětníci, tak původně sloužil objekt jako škola.

Jednou z obyvatelek, která se bude do domu s pečovatelskou službou co nevidět stěhovat, je Marie Žaludová. „Bydlet tady budu sama, ale na víkend za mnou jednou za dva týdny bude jezdit invalidní syn,“ řekla Deníku.

Do nového bytu se těší. „Hrozně moc se těším. Jsem spokojená a jsem šťastná, protože bydlím v domě po manželovi a je mi tam smutno. Tady je to moc hezké, moc se to povedlo,“ dodala s dojetím.

V těchto dnech dodělávají dělníci poslední venkovní terénní úpravy, jinak je stavba kompletně dokončena. Byty už jsou podle starostky všechny obsazeny, noví nájemníci se budou stěhovat koncem letošního, nebo začátkem příštího roku.