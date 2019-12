O hlasy veřejnosti usilovaly ve dvou kategoriích. V kategorii JSDHO měl ve skupině sdružující západočeské a jihočeské jednotky Plzeňský kraj trojí zastoupení – Staré Sedliště, Stříbro a Nepomuk. Starému Sedlišti se podařilo s 1303 hlasy vyhrát, Stříbru patří čtvrté a Nepomuku páté místo. Další medaili pro kraj získali oprechtičtí hasiči v kategorii sborů. Ve skupině jih-západ byli druzí s 1094 hlasy, páté místo získal Nepomuk.

STUPNĚ VÍTĚZŮJE PŘEKVAPILY

Pro hasiče ze Starého Sedliště na Tachovsku bylo vítězné umístění velkým překvapením. „Podle průběžně zveřejňovaných výsledků jsme zpočátku figurovali na posledním místě. Pak nás najednou oslovili, že jsme se dostali mezi tři nejlepší. Že jsme vyhráli, to jsme se dozvěděli až na závěrečném galavečeru. Je to super výsledek a jsme jím hodně překvapeni,“ řekl starosta sboru Jiří Vacek a dodal, že jménem svých kolegů děkuje všem, kteří do ankety svůj hlas poslali.

Vítězný sbor obdržel šek na 60 tisíc korun a věcné ceny v přibližně stejné hodnotě. „Za finanční odměnu dovybavíme zásahové vozidlo. Potřebujeme novou motorovou pilu, proudnici a hadice,“ uvedl Vacek a dodal, že mezi věcnými dary byla například kapesní radiostanice, dále aplikace s údaji pro případné zásahy, sada na otevírání oken, či přenosný LED reflektor.

INSPIRACE PRO OSTATNÍ

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Oprechtice Josef Pejsar si cení toho, jak velký zájem mezi lidmi o anketu byl. „Druhé místo je pro nás velikým a milým překvapením, ale ještě více nás zaskočilo a potěšilo, kolik lidí se do ankety zapojilo,“ řekl Deníku.

Jak dodal, že se dostanou do finále, členové sboru nečekali. „Jsme rádi, že někdo takhle dokázal ocenit naši činnost a věřím, že to může posloužit jako inspirace pro ostatní sbory,“ uvedl dále Pejsar.

Sbor na druhém místě obdržel kromě věcných cen šek na 42 tisíc korun, které využije na dovybavení zásahové jednotky. „Co konkrétně pořídíme, to se ještě musíme poradit.“

TROCHU TO MRZÍ

Čtvrté ve své kategorii skončilo Stříbro. Tento sbor v roce 2016 vyhrál. „Letos jsme průběžně vedli, nakonec jsme skončili čtvrtí. Trochu nás to mrzí, ale na druhé straně máme radost, že jsme byli nominováni do finálového výběru. A můžeme to zkusit znovu příští rok,“ uvedl velitel JSDHO Stříbro Roman Jarabica.