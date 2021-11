Jak Deníku sdělil starosta Karel Fišpera, radnice má již hotové projekty na tuto stavbu. „ Jedná se o lokalitu naproti nádraží, kde jsou bytovky, které byly postaveny na začátku šedesátých let. Tehdy nikdo neřešil parkování, přístupové cesty, chodníky a podobně,“ uvedl starosta..

Jak dodal, v současné době, kdy má většina rodin dvě auta a někdy i více, už na tomto starém sídlišti nejsou prostory pro parkování, není zde ani dostatečný prostor pro bezpečnější pohyb chodců.

„Máme hotový projekt a zažádáno o stavební povolení. Stavba by měla stát šestnáct milionů korun,“ uvedl dále Fišpera.

Další velký projekt podobného druhu by měl následovat, jedná se o revitalizaci místní komunikace vedoucí od radnice právě směrem ke starým bytovkám, včetně obslužné komunikace, která na to navazuje. „Rozpočet ještě nemáme, ale bude to také přes deset milionů korun. Tím budou opraveny téměř všechny místní komunikace ve Stráži.“