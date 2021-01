Stromy už byly většinou poškozené, zejména uvnitř kmene. Jabloně už byly na hranici životnosti. Kácení aleje bylo řádně nahlášeno a schváleno Odborem životního prostředí Městského úřadu Stříbro. "Povinností je samozřejmě náhradní výsadba, o které budeme se silničáři jednat, protože bychom chtěli, aby na místo byly vysázeny už vzrostlejší nové stromy," uvedl místostarosta Stříbra Karel Lukeš..

Jak se shodla řada lidí v diskusi na facebooku, uvítali by opět alej ovocných stromů. Někteří by rádi tento úsek doplnili lavičkou. "Některé ty stromy byly nebezpečné. Ještě lavička a odpadkový koš by se hodil, a nemělo by to chybu," vyjádřila v jednom z komentářů Eva Gočalová.

O lavičce město uvažuje. "Jedna lavička a odpadkový koš je u zahrádkářské kolonie v nové části cyklostezky. V plánu máme umístit lavičku i do úseku mezi Stříbrem a Těchlovicemi, vzhledem k tomu, že se teď po stromech uvolnilo místo, snad bude možné tam lavičku instalovat," reagoval místostarosta.

Silničáři udržují aleje podél komunikací pravidelně. Jak uvádějí na svých webových stránkách, staré a poškozené stromy jsou káceny, protože kvůli polámaným větvím nebo trouchnivějícím kmenům bývají příčinou nehod. "O kácení všech vytipovaných stromů bylo řádně zažádáno dle zákona o ochraně přírody a krajiny na příslušném obecním či městském úřadě," uvádí SÚS Plzeňského kraje ke kácení stromů obecně. Ze zákona také vždy vykácenou zeleň silničáři nahrazují. "Co do druhu stromů se vysazují alejové typy. Ovocné stromy – třešně, jabloně, hrušky, švestky. Dále listnaté stromy – javory, lípy a duby."