Staré přístřešky byly demontovány a uloženy do obecního dvora. Benešovice je na svých webových stránkách nabízejí k prodeji, jeden přístřešek stojí dva a půl tisíce korun.

Obec má ještě v plánu u jedné ze zastávek vybudovat schody do svahu, který je hned za zastávkou a chodník, který povede směrem k nové obytné zóně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.