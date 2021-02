Deník na návštěvěZdroj: Deník

Je něco, co vás dokáže ve funkci starosty ještě překvapit?

Překvapují mne stále nařízení naší vlády. To ale asi nejsem sám. Samozřejmě vím, že to není lehké. Ale strašně se mi nelíbí zákaz sportování venku. Když si uvědomíme, že se chodí nakupovat do supermarketů, jezdí se v autobusech, a pak se nesmí v pěti lidech jít na hřiště a zaběhat si, zasportovat, to mě ubíjí.

Možná nejen jako starostu, ale i jako celoživotního sportovce…

Jistě, i jako sportovce. Děti zůstaly doma na počítačích a nevím, co se bude dít, až to jednou skončí. Jestli vůbec budou mít chuť začít běhat a sportovat.

Když se ohlédneme za uplynulá tři a půl volební období, co se v Lomu podařilo? Na co tady můžete být hrdí?

Asi každý, i já, je vždycky rád, když se povede jakákoliv akce. Ať malá, nebo velká. Ať už jsme udělali malou akci za pár tisíc nebo velkou za pár milionů, vždycky jsme to nějak zhodnotili, poseděli… Co se asi nejvíc povedlo, za co jsem strašně rád, že se povedlo připravit, zasíťovat dvaačtyřicet stavebních parcel a všechny se prodaly. Tím jsme i navýšili počet obyvatel Lomu. To asi byla největší akce, rozpočet byl přes třicet milionů, my jsme to zvládli asi za třiadvacet, všechno jsme dělali z vlastního rozpočtu bez dotací. Jedinou dotaci jsme dostali na část kanalizace ke školce. Povedla se nám v obci udělat parkovací místa, chodníky, vše svépomocí, takže jsme ušetřili významnou částku za práci. Máme teď hezkou náves a jsem za to rád. Povedla se nám mateřská školka, v rekordním čase pěti měsíců jsme postavili přístavbu, jednu třídu. Dnes máme školku pro 66 dětí a máme ji plnou a vozí nám sem děti z širokého okolí. Loni v létě jsme udělali ve školce nové topení a kotelnu.

To bylo to, co se podařilo. Je něco, kde by byl cítit třeba nějaký dluh vůči obci a jejím občanům?

Co mě hodně bolí, to jsou parcely na zahrádky, které už připravujeme sedm let. Kvůli pozemkovým úpravám to stále není hotové. Ale letos snad už nové pozemky pro zahrádky budou. Zájem mezi lidmi je.

Co čeká Lom v letošním roce?

Plány máme velké. Dokonce jsem si myslel, že jednu akci už budeme mít dokončenou, ale kvůli úředním záležitostem se to zatím nepovedlo. Jedná se o multifunkční objekt, který plánujeme postavit v sousedství školky a kde by měl být obecní úřad, archiv, posilovna, kadeřnictví, ale také zázemí pro hasiče a obecní techniku (více o tomto projektu v pondělním Tachovském deníku a na webu – pozn. red.). Letos bychom také chtěli zateplit bytové domy. Máme čtyři velké bytovky a tři malé, zažádali jsme o dotaci zatím na dva bytové domy. Střechy máme na všech bytovkách nové, také vyměněná okna a vchodové dveře, nové kotelny. Teď bychom dělali jenom fasády.