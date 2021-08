Pane starosto, za tu dobu, co jste na radnici, co vám tato práce odnesla a co naopak přinesla?

To je taková složitější otázka… Odneslo to určitě soukromí. Přineslo to možnosti zapojit se do různých oblastí, ke kterým bych v normálním životě neměl přístup. To je třeba stavebnictví, školství, dotační politika. Práce je to opravdu zajímavá a různorodá a díky této pozici se člověk může do těchto oblastí zapojit, orientovat se v nich.

Jak jste vy a vaši kolegové zastupitelé změnili Bor, za tu dobu, co sedíte na radnici?

Troufnu si říct, že významně. Věřím tomu, že i ostatní to tak vidí. Mám velkou radost, že každý rok se nám daří investovat peníze do několika oblastí. Snažíme se, aby to bylo do školství, do sportu, do oprav… Aby rozvoj Boru a místních částí nebyl jednostranný, aby se dalo tvořit v širších oblastech.

Co vás nejvíce trápí? Já vím, že léta se tu probírají průmyslové zóny a zdravotnictví. Je to pořád tak žhavé a aktuální, nebo už se něco změnilo?

V minulosti, kdy zastupitelstvo rozhodlo o zřízení průmyslové zóny, určitě to nebylo chybné rozhodnutí. Byli jsme zemědělský kraj a bylo jistě potřeba zabezpečit a nabídnout pracovní příležitosti. Z tohoto pohledu to určitě bylo správné rozhodnutí. Bohužel, za tu dobu se to rozvinulo do takového rozsahu, který nikdo nepředpokládal. Komplikuje to život víceméně stále. Od začátku je řešeno hlavně zdravotnictví. Poliklinika je spádově pro naši oblast řádově pro deset tisíc obyvatel. Rozvojem průmyslových zón narůstají počty lidí, kteří chtějí a potřebují také ošetřit. To je problém, který jsme od začátku řešili. Dnes je v průmyslové zóně na Nové Hospodě ordinace lékaře. Ale pořád je v této oblasti tak velký počet pracovníků, že na ně zdravotnictví nemáme postaveno a připraveno. Je to otázka, která se pořád řeší. Průmyslové zóny přináší zatížení celé infrastruktury, kterou prostě nemáme připravenou. Ty zóny se rozvíjejí daleko rychleji, než my jsme schopni procesně reagovat. Chceme proto po průmyslových zónách, aby se podílely na rozvoji infrastruktury. Je to i pro jejich zaměstnance.

A daří se to? Spolupracují?

Na Nové Hospodě se podařilo zabezpečit odvod dešťových vod, kdy společnost CTPark financovala průlehy, které jsou na skviřinském rybníku. Řešíme další možnosti, jak by se měli zapojit. S rozvojem zóny Vysočany pokračují jednání o spolupodílení se na rozvoji infrastruktury.

To byly hlavní problémy, co za tu dobu vám naopak udělalo největší radost? Dobrý pocit?

Nemám úplně konkrétní jeden projekt, který bych vyzdvihl, ale mám radost, že se nám každý rok daří investovat a rozvíjet. Dlouhodobě připravujeme stavbu domu s pečovatelskou službou a mám radost, že už máme připravený projekt k výběrovému řízení. Nemám ale radost z toho, jak nyní rostou ceny materiálů nahoru. Mám radost z každé akce, která se podaří a pomůže. Několik let se nám daří zvelebovat městský hřbitov, kdy dnes z něj vytváříme díky výsadbě stromů a zeleně parkový tip, mohu-li to tak nazvat. Stejně tak mám radost, že na sídlišti jsme vytvořili relaxační zónu s herními prvky pro děti a ještě se zde podařilo vybudovat nová parkovací místa pro auta. Spoustu akcí se nám daří dokončit v rámci dotací, jako právě zmíněné ozelenění města. Mám ale i radost z toho, když pořádáme nějakou kulturní akci a lidé na ni přijdou, nebo se na ní přímo podílí. Ať už to jsou školní nebo předškolní zařízení, obyvatelé osad a členové osadních výborů. Beru to tak, že jsme v jednom městě a říkám si, když si to sami neuděláme, nikdo nám nepomůže. Když si budeme navzájem pomáhat, tak se určitě bude lépe žít a bydlet.