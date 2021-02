Zdeněk Kovář se stal poprvé starostou obce Cebiv v roce 1998. V období 2006 až 2010 v zastupitelstvu nepůsobil,, od roku 2010 je ale opět starostou.

Zdeněk Kovář | Foto: Deník / Redakce

V čele Cebivi působíte už řadu let, co vám tato funkce přinesla? Splnila vaše očekávání s nimiž jste do komunální politiky šel?