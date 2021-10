Příští rok budete završovat čtvrté volební období. Kdybyste měl stručně charakterizovat těch patnáct let? Kam se Stráž posunula za tu dobu?

Myslím, že za tu dobu se nejen Stráž, ale i ostatní obce v okrese Tachov posunuly někam jinam, hodně dopředu. Mám z toho velkou radost, že se lidem daří, že se daří obcím. Vidíte to na opravených rodinných domech, zahradách, veřejných budovách, opravených komunikacích, vodovodech, sportovištích a tak dál. Všeobecně si myslím, že se v České republice máme dobře. Tedy i v okrese Tachov a ve Stráži. Je dobře, že lidé mají práci, že ji mají dobře zaplacenou, a od toho se odvíjí celá životní úroveň. Takže mě mrzí některé názory lidí, když říkají, že všechno je špatně a že se jim nelíbí spousta věcí. Ale ono to tak není. Ono to vychází z povahy Čechů, že rádi brblají u piva. Sám musíte posoudit, že celkově se máme dobře a i u nás ve Stráži mohu říct, že jsme se posunuli jinam. Také vesnice jsou udržované, hezčí, je na ně líbivější pohled.

Když jste zmínil tohle, dá se říct, kdo na tom má zásluhu – nemyslím teď jmenovitě – že obce vypadají tak, jak vypadají?

Především na tom má zásluhu stát. Kdyby stát neposílal obcím dostatek prostředků z daní, kdyby stát neprosperoval, tak by ani obce neprosperovaly. Kdyby obce neměly peníze, nemohly by se rozvíjet. Tak, jak se má dobře stát, se mají dobře také obce. Samozřejmě, některé obce a městečka jsou na tom lépe, protože mají průmyslové zóny, ze kterých je zvýšený příjem daní do obecní pokladny, mají kasina, skládky. Ale každá mince má dvě strany. Tím, že některé obce mají peníze navíc, mají také větší zátěž.

Přejděme konkrétně ke Stráži. Co markantního se u vás za vašeho starostování změnilo?

Když se nebudeme bavit o drobnostech, jako jsou investice do chodníků, kdy jsme zrekonstruovali postupně celou návesní komunikaci – od chodníků, přes kanalizaci, výměnu části vodovodních řadů, což trvalo poměrně dlouho. Pokud jste projížděl Stráží před patnácti lety, byly tu rozbité chodníky, špatná silnice, tak to se nám podařilo kompletně celé opravit. Ale to není podle mého názoru nejvýznamnější stavební událost. Já osobně pokládám za největší úspěch kompletně opravený areál školy, který stál skoro třicet milionů korun. Škola je opravena jak zvenku, tak zevnitř, včetně vybavení učeben, kuchyně a tak dále. Na stejné úrovni vidím postavení tří bytových domů, což bylo finančně také náročné, ale podařilo se nám to. No a za třetí, podařilo se nám zasíťovat pozemky pro stavbu rodinných domů, kde už budeme dělat druhou etapu. Nesmím zapomenout na revitalizaci místních komunikací v našich osadách. Významné je také zásobování pitnou vodou. Loni se nám podařilo dokončit vodovod i do Strachovic a v současné době je vydáno stavební povolení na rozvod vody v osadě Souměř. Po dokončení bude 90 procent občanů zásobeno kvalitní pitnou vodou.

Čemu jste se věnovali, nebo věnujete aktuálně v letošním roce?

Letos jsme dokončili kompletní generální opravu místní komunikace Dehetná – Bernartice, kde povrch nebyl opravován od roku 1968. Tam byla investice něco přes čtyři miliony korun. Druhá velká investice bude teď začínat a jedná se o přístavbu mateřské školy.

Co ještě plánujete v letošním, příštím, či dalším roce?

Ještě letos bychom chtěli zahájit zasíťování posledních osmi stavebních pozemků, máme hotovou projektovou dokumentaci, stavební povolení. Nicméně vzhledem k vývoji cen na trhu jsme museli aktualizovat rozpočet a pak vyhlásíme veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Ještě letos chceme začít výkopové práce. Ke konci prázdnin bychom parcely nabídli k prodeji. Celkem pak bude v lokalitě dvacet pozemků. Příští rok na jaře bychom měli zahájit práce na vodovodu v Souměři, který jsem již zmiňoval, tam už máme vše připraveno, i vysoutěženou firmu.

Ještě bych se zeptal na místní části, na osady. Vy jste mluvil o opravených komunikacích, co se tam ještě plánuje?

Postupně za těch patnáct let jsme ve všech osadách opravili návesní komunikace a boční uličky, právě kromě Souměře, kde se čeká na vodovod. Tam, kde bylo třeba, jsme opravovali i veřejné osvětlení, někde se dělaly i chodníky, někde i vodovod. Ve všech osadách, kde je více dětí, se dělala nová dětská hřiště. Někde i sportoviště, například v Bernarticích. I v rekreačním areálu Sycherák jsme loni dělali místní komunikaci za čtyři miliony korun.

Nečistil se náhodou na Sycheráku také rybník?

Ten se nečistil, ale loni jsme ho po delší době lovili. Vyčistili jsme jej mechanicky, to znamená od napadaných větví a podobných nečistot, a dělala se nová výpust a přepad. To jste mi připomněl, teď dokončujeme kompletní opravu návesního rybníku v Bernarticích, což je akce za milion a půl korun. A rozhodli jsme v zastupitelstvu, že každý rok budeme dělat jeden až dva rybníky na návsích našich osad. Příští rok to budou dva jadružské rybníky, ten další rok pravděpodobně v Olešné.

Pane starosto, najde se něco, co vás trápí?

Poměrně mě poslední dobou trápí odpady. Trápí mě to, že lidé asi malinko usnuli v třídění. Nový zákon, který platí od letošního roku, zvedá cenu odpadů za skládkování. Odpady jsou pro obce poměrně velkou zátěží. Před dvěma roky jsme zřídili sběrný dvůr a kompostárnu, abychom lidem služby trochu vylepšili. Tím samozřejmě stouply náklady. Teď je to tak, že zhruba padesát procent na náklady na odpadové hospodářství vybereme na poplatcích. Celkově nás odpady ročně stojí dva miliony korun a necelý milion vybereme. Proto žádáme občany, aby více třídili.