Pane starosto, dokáže vás tedy v této funkci ještě něco překvapit?

Tak samozřejmě. Doba je taková, že mě překvapuje spousta věcí. A především chování lidí. Zvláště teď, když byla jakási krize a společnost omezovaná, tak se někteří lidé docela vybarvili. A ne vždycky příjemně. To je obrovská zkušenost. Když už jsem si myslel, že mě nemůže nic překvapit, tak mě to obrovsky překvapilo u lidí, od kterých bych to nečekal. A jak se říká, v nouzi poznáš přítele, tak se toto rčení potvrdilo.

Asi nebudeme uvádět konkrétní příklady…

To raději nebudeme (úsměv). Ale potvrdilo se, že je třeba mít zapnutý selský rozum.

Tím, že jste lázeňská obec, byla doba covidová pro vás nějak jiná? I když lázeňská společnost je samostatný subjekt, tak nějak jste určitě provázaní…

Hlavně lidé, kteří sem přijíždějí, nerozlišují, co je obec a co lázně. Pro nás to bylo smutné o to víc, že jsme byli zvyklí na takový ten lázeňský život. Plné ulice, pořád se něco dělo, lidé se v obci pohybovali. A najednou je tu prázdno, bylo to takové smutné, pro nás hodně bez života.

Teď, i když čísla se opět zvedají, ale život se zatím vrací do normálu, co bylo pro obec, úřad, pro starostu nejtěžší v tom návratu k „normálu“?

Nepřipadá mi úplně, protože úřad jel pořád, že bychom měli nějak omezenou činnost. Projekty pokračovaly pořád, firmy pracovaly, mohly fungovat. Možná jsme tady měli více klidu, takže jsme některé staré resty dokázali zlikvidovat. Ale naučilo nás to posunout někam dál komunikaci, která se hodně přesunula na elektronickou formu. Těžší to určitě bylo pro místní podnikatele. Protože jsme lázeňská obec, tak jsme více zaměření na cestovní ruch. Podnikatelé tak trpěli nejvíc.

Když přejdeme k současnosti, tak co čeká obec ve zbytku letošního roku? Řekněme ze stavebních, investičních projektů?

Letos se toho sešlo, aniž bychom tušili, jaký bude rok, docela dost. Dokončili jsme první etapu parčíku pod úřadem, žádáme o dotaci na druhou a připravujeme třetí. Budeme zkoušet žádat o dotaci přes MAS Český Západ na úpravu borového háje naproti hotelu Jitřenka. Ačkoliv je háj v centru obce, je jakoby odříznutý od světa, lidé jím jen prochází, takže se pokusíme dostat dotaci na projekt, který se jmenuje Galerie v háji, kde budou umístěna umělecká díla trvale a doplní je panely pro příležitostné výstavy. Samozřejmě mobiliář, posezení.

Jinak dokončujeme kanalizaci v Okrouhlém Hradišti, kde také měníme veřejné osvětlení, nedávno jsme tam dokončili rybník. Hotový je také chodník v Plzeňské ulici, opravujeme budovu obecního úřadu. V hospodářském objektu mateřské školy předěláváme jídelnu a kanceláře. Drobnější úpravy se stále provádí v kulturním domě. Prostě je to celá řada akcí, které se takhle sešly v jednom roce.

Co je v plánu, co jste ještě nezmínil a teprve se chystá, řekněme v nejbližších letech?

Projektujeme, abychom byli připraveni žádat do dotačních programů, požární nádrž pod úřadem, potom rybník v Břetislavi, který je ve velmi špatném stavu. V projektu je také celková rekonstrukce budovy základní školy, ale předpokládáme, že by se rekonstruovala po etapách. Chceme také dokončit areál lesoparku, což je projektově připraveno, ale čekáme na vhodný dotační program.

Jak se vyvíjí nová obytná zóna?

Na dvanáct pozemků se sešlo deset žádostí, takže všichni parcelu získali. Projektujeme zasíťování, které nás čeká příští rok.

Rýsuje se výhledově ještě nějaká další obytná zóna?

Lokality máme vytipované, ale už nejsou na obecním majetku, takže to nedokážeme ovlivnit. Samozřejmě bychom rádi ještě nějaké zóny pro výstavbu rodinných domů vytvořili.