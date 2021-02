Zdroj: Deník

Pane starosto, v komunální politice jste zkušený harcovník. Je ve funkci starosty ještě vůbec něco, co vás může překvapit?

Musím říct, že teď po mém návratu mě něco překvapilo. Překvapilo mne navýšení papírové byrokracie. A teď tomu napomáhá ještě koronavir. Jsou větší komplikace při sestavování rozpočtu, při řešení běžných věcí. Mě by třeba před pěti lety nenapadlo, že taková situace nastane.

Je to navýšení byrokracie velkým překvapením?

Není to zas tak velké překvapení, protože se k tomu schylovalo. Mluví se sice o elektronizaci, že by všechno mělo jít elektronicky, ale výsledek je stále stejný. To znamená spoustu úkonů navíc. Předtím když se dokument podepsal rukou, tak to bylo hned. A záruka spolehlivosti také ještě není taková, jaká by měla být. Ale je to trend, kterému se nemůžeme vyhnout. Ale hlavně to zvyšuje náklady pro obec. Firem, které se tímto zabývají je hodně a žádná své služby nenabízí levně.

Třeba projekt smart city, udělat chytré město. Tam se nemluví o nákladech, které jsou s tím spojené. Mluví se jen o tom, co to přinese. Ale nic moc to nepřinese. Když uvedu příklad, třeba čipy na odpadní nádoby, abychom věděli, kdy je plná. Ale když se pojede pro každý kontejner zvlášť, úsporu to nepřinese.

Město Tachov určitě také pociťuje vládní opatření, kdy obce, města a kraje mají najednou méně peněz z rozpočtového určení daní…

To už jsme pociťovali loni na jaře. Pak jsme sice dostali kompenzaci, ale ta nám pokryla pouze ztráty v březnu a dubnu. Od té doby žádná kompenzace nebyla. A každý měsíc nouzového stavu nás stojí šest milionů. Sice se k novému roku mluvilo o tom, že by zase nějaká kompenzace mohla být, ale teď je ticho. Bohužel, dopad do rozpočtu je velký.

Vrátíme-li se ještě k vašim rokům ve funkci starosty, když se ohlédnete zpátky, s čím jste mimořádně spokojený, co se vám podařilo?

Moje srdeční záležitost byla a je jízdárna. V roce 1999 jsme řešili, zda jízdárnu nechat spadnout, nebo do ní peníze dávat. Já jsem rád, že většina zastupitelů tehdy byla pro záchranu a dnes by si asi už nikdo nedovedl představit, že by jízdárna nebyla.

Druhá věc, v podstatě jsme dali dohromady, my nebo kraj, všechny mosty na hlavních komunikacích. Dneska už si těžko někdo vzpomene, že v Zahradní ulici byl vojenský most, kde ještě drnčely fošny místo vozovky. Jsem i rád, že i tehdy se rýsující ruina, kde měl být kulturní dům, dnes funguje jako obchodní centrum Kaskády. Tady zase musím poděkovat majiteli, že dodržel slovo a splnil, co slíbil. Je toho samozřejmě víc, ale je ještě víc toho, co bychom ještě chtěli udělat.

Teď jste mi trochu nahrál na další otázku – je něco, kde máte pocit, že by se něco ještě dalo vylepšit, že jsme pozadu?

Co ještě je potřeba… Chybí nám například pořádné veřejné osvětlení včetně chodníku v ulici Prokopa Velikého – až dozadu do osady Světce. Sice je to krajská komunikace, ale chodník i osvětlení je otázkou města. Počítali jsme také s tím, že uděláme restauraci Ve zdi, ale museli jsme to odložit. A věřím, že teď s pomocí dotace dokončíme jízdárnu. Že už nebudeme muset řešit, kde a jak seženeme na dokončení rekonstrukce. A další otázkou je výstavba nových bytových domů. To se ale nedá dělat bez pomoci státu, bez pomoci dotací. I když nejsme úplně nejmenší město, sami bychom to nezvládli.

A jsme zase u těch peněz, kolem kterých se vlastně točí všechno. S jakým rozpočtem tedy letos hospodaří město Tachov?

Bohužel máme schodkový rozpočet. Zhruba 350 milionů, ale ve výdajích je to kolem 400 milionů korun. Schodek budeme financovat z peněz, které máme naspořené z minulých let. Ale je před námi už zmiňované dokončení jízdárny. Jsme rádi, že jsme dostali dotaci, o kterou jsme žádali už několik let. Dokončení bude stát zhruba 75 milionů, z toho dotace by dělala nějakých 58 milionů. My ale musíme celou stavbu kompletně zafinancovat a až ji dokončíme, teprve můžeme požádat o zpětné proplacení. A modlit se, aby náhodou nenašli nějakou závadu nebo problém, aby nám dotaci nekrátili. Což je rozdíl oproti minulosti, kde jsme mohli třeba koupaliště financovat průběžně. Dokončili jsme část, vyúčtovali a dostali dotaci.