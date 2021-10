Pane starosto, co vám léta na radnici prozatím přinesla?

Mojí motivací bylo některé projekty, které jsme měli v našem volebním programu připravené, trošku rozhýbat, zrychlit. Ještě jako předseda finančního výboru jsem dohlížel na rekonstrukci hřiště a postupně se to tak všechno sešlo, že jsem na radnici zůstal.

Zmínil jste se, že některé projekty jste chtěl zrychlit, rozhýbat. Podařilo se to?

Myslím, že určitě ano. S rekonstrukcí stadionu jsme začali v roce 2016, byla rozdělená na dvě etapy. V první byly kabiny a inženýrské sítě, další rok jsme pak dodělávali in-line dráhu, tartanovou běžeckou dráhu, osvětlení, závlahu a tak dále. Byla to akce za dvacet milionů korun a podařilo se ji zdárně dokončit. Mezitím jsme udělali osvětlení cyklostezky do Plané, také v rekordním čase. Zároveň proběhla první etapa rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejných ploch na sídlišti Lučina. To vše jsem zažil ještě jako předseda finančního výboru a poté místostarosta.

Od té doby jistě přibyla spousta dalších věcí…

V prvním období jsem se hlavně soustředil na dodržování termínů, aby se rozdělané projekty dotáhly do konce v termínu, ale podařilo se jich řadu dokončit ještě dříve. Také se podařilo navázat na dokončené projekty dalšími etapami, což se týká například revitalizace sídliště, kde jsme pokračovali u školy úpravami na hlavní silnici, aby byla tato lokalita bezpečnější pro chodce. Byla tu také řada projektů připravených panem starostou Hiršem, například chodník u radnice, odvodnění radnice, chodník v Chodské ulici. Snažíme se také každý rok něco udělat v našich místních částech, kde bych vyzdvihl například oceněnou obnovu památníku na Pístově, kterou měl na starosti pan Hirš. V místních částech také postupně budujeme dětská hřiště.

Když přejdeme do aktuálního období, lidé určitě mimo jiné zaregistrovali cyklostezku do Mariánských Lázní?

K vybudování cyklostezky nás město Mariánské Lázně přímo vybízelo. Je to trošku kuriózní, protože Mariánské Lázně nás oslovily s otázkou, jestli stihneme udělat přípravu a vše ostatní kolem, s obavami, aby stezka nekončila na hranici krajů. Museli jsme vykoupit část pozemků od Českých drah, abychom mohli stezku vybudovat. To se povedlo, povedlo se nám udělat projekt, získali jsme dotaci a v roce 2019 jsme cyklostezku dokončili. A město Mariánské Lázně projekt, který nám tenkrát představovalo, dodnes nezrealizovalo. To jen pro dokreslení, že tenkrát jsme my byli ti vyzývaní, jestli budeme stíhat – a my jsme je daleko předhonili. Určité úpravy na jejich straně na lesních cestách ale provedeny byly, do Mariánských Lázních takto na kole dojedete a využívá tuto trasu hodně lidí.

Vím, že jste opravili také řadu místních komunikací, v okrajových částech i v centru?

Máme tady místní část, které se říká Slovany, kde byly velmi staré komunikace, takže jsme ve třech etapách provedli jejich celkovou rekonstrukci a povedlo se to. Další náš plán byl opravit Pivovarskou ulici. Myslím, že pivovar, k němuž ulice vede, si zaslouží pěknou cestu, takže jsme ji udělali celou v kameni, kde je kamenná dlažba na silnici i na chodnících. A ta ulice dnes, myslím, nedělá Chodové Plané žádnou ostudu.

To se dokončilo relativně nedávno…

Ano, někdy v červenci jsme ji kolaudovali. Jsem moc rád, že se ulice povedla, navíc nám kraj přispěl částkou sedm set tisíc. Mezi největší investice posledních let patřilo zasíťování nových stavebních parcel, které navazují na vybudovanou obytnou zónu. Pochopitelně největší investice, kterou jsme od revoluce v Chodové Plané udělali, je nová tělocvična, která vyrostla ve školském areálu vedle školky, kde máme i jídelnu s kuchyní. V areálu bychom ještě chtěli postavit novou školu s tím, že bychom pak zrušili budovu u hlavní křižovatky, kde je hluk, budova je stará a už ne úplně vyhovující. Ve školském areálu chceme novou, moderní, nadčasovou školu s možností výuky i venku.