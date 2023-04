Doslova pod palbou otázek z řad studentů se ocitl starosta města Tachov Petr Vrána ve čtvrtek 13. dubna v osmém ročníku diskuzního pořadu, který je v Tachově zavedený z dob minulého vedení města. Vznést otázky týkající se chodu města, svoje připomínky a náměty dorazilo do společenského sálu areálu Mže více jak sto studentů a žáků ze základních škol Hornická, Zárečná a Kostelní v Tachově, zdejšího gymnázia a průmyslovky ve Světcích.

Diskuze studentů se starostou Tachova. | Video: Deník/Monika Šavlová

Moderování se ujal vedoucí odboru školství Josef Kožnar. „Nebojte se starosty ptát, je tu pro vás,“ vyzval studenty v úvodu. Počáteční ostych hovořit tváří v tvář s představitelem města studenti brzo skutečně ztratili a otázky se jen hrnuly.

„Od tohoto setkání si slibuji především celkové zlepšení životních podmínek ve městě,“ řekla Deníku před začátkem akce Klára Trefelíková ze SPŠ Světce. „Přesnou otázku ještě nemám, uvidím, jak se celá debata vyvine, určitě bude nač se ptát,“ dodala.

Zájem z řad tazatelů byl především o nejrůznější sportoviště ve městě, o jejich modernizování, výstavbu nových. Samuel Georgijev ze světecké průmyslovky se živě zajímal o stav basketbalového hřiště, další studenty zajímalo hřiště fotbalové či skatepark. Řeč byla zavedena také na sjezdovku, na které se pro nedostatek sněhu už po několik zim nesvezl ani jeden lyžař. Starosta Petr Vrána studentům objasnil záměr města využívat stráň spíše v letních měsících pro cyklisty na horských kolech a podobné aktivity. Nicméně všechny ujistil, že i přesto, že sjezdovka v poslední době nebyla v zimě využívána, prochází všemi potřebnými revizemi, stále má svého provozovatele, a pokud by následující zima byla k lyžařům milosrdnější, není problém sjezdovku rozjet.

O tom, že se studenti na diskuzi se starostou důkladně připravovali, svědčily i další otázky týkající se zpomalovacích retardérů a celkové bezpečnosti nejen na městských komunikacích, ale v celém městě. Na přetřes přišla také městská policie, mladí se shodují, že je málo vídána v ulicích na pochůzce, městské strážníky vídají především ve služebních autech. „Jedním z našich nejbližších cílů je vidět městskou policii skutečně co nejvíce v ulicích města. Plánujeme zakoupit strážníkům pro lepší mobilitu také dvě elektrokola. V současné době zaměstnáváme 17 strážníků, takže by vše mělo správně fungovat,“ uvedl starosta Vrána. „Ve městě začala platit pozměněná vyhláška, která zakazuje požívání alkoholu a psychotropních látek v určitých městských zónách na veřejnosti, což budou naši policisté také více sledovat a měli by prohřešky hned řešit,“ dodal. Zároveň s moderátorem studenty upozornili na aplikaci mobilní rozhlas Munipolis, která je ve městě zavedená a díky níž mohou získávat informace o chodu města a také hlásit svoje připomínky.

Studentku Magdalénu Smejkalovou zajímalo, proč byly ve městě zrušeny farmářské trhy, Lukáše Petříka řešení náměstí včetně případného koutku pro děti, Borise Tintěru pak oprava rozbitých komunikací. „Byl jsem mile překvapen, jak velký zájem o chod města mladí mají. Sami se zabývají problematikou parkování, farmářských trhů, komunikacemi, zdravotnictvím ve městě. Potěšilo mne, jak sledují, co se kde děje. Padla spousta konstruktivních připomínek, všechny si zapsali moji zde přítomní kolegové, místostarosta Jan Straka a místostarostka Vendula Machová, a máme dále o čem přemýšlet,“ řekl Deníku Vrána.

Moderátor Josef Kožnar měl plné ruce práce s podáváním mikrofonu jednotlivým tazatelům. Debata byla původně plánována na hodinu, ale nakonec musel ustoupit zájmu z řad diskutujících i samotného starosty, který nechtěl nechat studenty odejít s tím, že by někomu neodpověděl na jeho dotaz. V závěru všechny ujistil, že za ním mohou se svým nápadem či připomínkou a trápením přijít kdykoliv na radnici a stejně tak ho oslovit kdekoliv na ulici.

Přestože diskuzní pořad byl pro studenty a starostu, přizvaní místostarostové se na konci s mladými také rozloučili. „Já jsem místostarosta pro finance a majetek, máme na účtě asi dvě stě milionů korun a opravdu myslím upřímně, když zde nyní říkám, že více než všechny ty peníze jste vy v případě, že Tachov po ukončení studií neopustíte a zůstanete tady nebo se sem vrátíte po vystudování vysokých škol. Mějte to, prosím, na paměti, až vás budou vábit velkoměsta, že my vás tady potřebujeme a stojíme o vás,“ promluvil ke studentům Jan Straka.