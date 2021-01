Zdroj: Deník

Za těch téměř dvacet let v čele obce, je ještě vůbec něco, co by vás ve funkci starosty mohlo překvapit?

Na jedné straně by se dalo odpovědět, že už není nic, co by mě překvapilo. Na straně druhé, se to ale tak jednoznačně říct nedá. Doba přináší stále nové a nové výzvy. Člověk, přesto, že to dělá už dlouho, musí se naučit reagovat na nové věci.

Když se ohlédnete zpět, z čeho máte nejlepší pocit?

Tím, že už je to pěkná řádka let, si myslím, že se toho podařilo dost udělat. Pokud člověk dokáže realizovat některé svoje myšlenky, některé svoje vize, které měl, a podaří se mu je dotáhnout do absolutního konce, tak to je ten nejkrásnější okamžik. Taková určitá nefinanční, adresná odměna.

Je něco konkrétního, co by se dalo mezi toto zařadit?

Tady u nás je to jednoznačně naše největší obecní dominanta, a to zámek. Ten byl i mým motivačním prvkem, proč jsem se starostou stal. Mě ta budova vždycky fascinovala a jak jsem dospíval, vadilo mi, v jakém je stavu. Dlouho se nedařilo tehdejší zastupitele přesvědčit, aby se udělala koncepce obnovy a využití. Zámek nakonec zůstal obci, ale bylo by velkou přítěží, kdyby se nepodařilo udělat z něj to, co se povedlo. Dnes je zámek otevřen od jara do podzimu, je tam turistická ubytovna, je využíván na kulturní a společenské akce. Dosáhli jsme toho, že zámek si na provoz vydělá. A to je dosažený cíl, který byl tou konečnou vizí. Ale mám i velkou radost, že se podařily další věci, které nejsou vidět. Třeba kanalizace, která ve velké části nebyla a dnes je v celé vesnici, zvláště v části za řekou, kde to bylo poměrně velkým technickým problémem.

Co naopak vás zklamalo?

To negativní, co si přináší tato funkce, je překonávat některé nedobré mezilidské vztahy. Zároveň musíte, a to už ten občan tolik nevidí, neustále bojovat o finance pro obce. Zrovna v současné době vyřešil stát krizi kolem koronaviru tak, že nejvíce peněz sebral obcím a krajům. To bylo řešení státu. Ale pro nás to řešení není, protože máme najednou o 20 až 30 procent příjmů méně. A najednou stojíme před problémem, jak budeme schopni splácet stávající finanční závazky. A jak financovat další aktivity?