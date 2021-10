Paní starostko, s jakým cílem jste do této role šla a jak se vám ho daří plnit?

Šli jsme do toho jako sdružení nezávislých a měli jsme volební program, podle kterého jsme se naši práci snažili více cílit na obyvatele, práci pro lidi, nejen pro Kladruby, ale i pro naše okolní obce. Snažíme se, například když třeba děláme údržbu zeleně v Kladrubech, hned poté pokračovat v našich pěti obcích. Neopomíjíme je. Postupně také opravujeme v našich osadách kapličky, většinou za pomoci dotace.

Teď jste víceméně mluvila za vaše sdružení, ale když zkusíte odpovědět sama za sebe?

Protože jsem dělala tady na úřadě dvacet let, dospěla jsem k závěru, že z toho postu už problémy řešit nechci. Lidé v mém okolí mi říkali, abych zkusila kandidovat. Moc se mi nechtělo, protože jsem věděla, že je to náročná práce. Nakonec jsem to ale zkusila. Vím, co mě čekalo a do čeho jdu.

Takže vás to zas tak úplně nezaskočilo…

To nezaskočilo. Ale trošku mě začátek zaskočil. Výkonný aparát úřadu tvoří čtyři pracovníci, plus starostka a místostarosta. Ve chvíli, kdy vám z těch čtyř pracovníků dva odejdou, musíte sehnat jejich náhradu a zaučovat je. A to bylo v podstatě první, co mě čekalo. Naštěstí se situace stabilizovala.

Co za ty tři roky vás zklamalo, nebo naopak, z čeho máte radost?

Vím, že nikdy nemohu čekat od lidí vděk za to, že se něco udělá. Vždycky hledají hlavně chyby, hledají, kde je něco špatně…

Ano, to je asi všude…

To je tak všude. Ale překvapila mne i zlost některých lidí. Když připojím léta, kdy jsem na úřadě pracovala, lidé se za tu dobu hodně změnili. Samozřejmě, každý bojuje za to svoje, tomu rozumím. Ale celkově se lidé hodně mění. A co mne hodně nemile překvapilo, je nárůst administrativy. Nevidím, že by administrativa nějak ubývala.

A je něco, co vám dělá radost?

Radost mám z kulturních akcí, které organizujeme a zajišťujeme i technicky, když lidé přijdou a řeknou, že se jim to líbilo, že byli spokojeni. Takový zážitek mám i čerstvý ze včerejška (tedy z úterý 28. září, rozhovor byl pořízen ve středu – pozn. red.), kdy v Kladrubech na náměstí byl cíl čtyř turistických pochodů s posezením a občerstvením. Bylo hodně účastníků a odezvy byly příznivé. Podobně to bylo o pouti, která také dopadla dobře.

Vy jste loni pouť vynechali, že?

Loni nás děsila všechna ta opatření a tím, že máme náměstí otevřené ze všech stran, nelze je uzavřít, tak by to bylo nekontrolovatelné a proto jsme loni pouť zrušili. O to větší jsme zkusili udělat pouťový program letos.

Co chystáte dalšího? Ještě letos, případně v nejbližších letech?

Budeme pokračovat v opravě komunikací. Příští rok bychom rádi rekonstruovali Zahradní ulici. Čeká nás také výměna osvětlení, protože máme lampy na sloupech ČEZu, který chystá uložení kabelů do země. Proto budeme dělat celé veřejné osvětlení nové, v Kladrubech a potom i v místních částech. Plánujeme rovněž novou fasádu a zateplení na bývalém zdravotním středisku, které bylo před lety předěláno na byty. No a další investice bude rybník ve Vrbici u Stříbra, který je v současné době vypuštěný a dostali jsme dotaci na jeho revitalizaci. Příští rok bychom jej odbahnili, opravovat se bude hráz, výpust a bude tam vybudován nájezd, protože rybník slouží jako požární nádrž. V Tuněchodech budeme propojovat loni vytvořený zkušební vrt na stávající akumulační stanici, protože v této obci se potýkali s nedostatkem vody.