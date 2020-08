Hotovo už ve čtvrtek měli například Rakušané Ruin a Skirl, jejichž díla mohou lidé vidět na zdech v Lidické a Vejprnické ulici, dvě realizace „Neumíš číst“ a „Umím fotit“ po sobě zanechal v ulicích města Brňan Timo. Ve čtvrtek se ještě pracovalo na velkém obraze na domu v Zahradní ulici, který zkrášlí dílo Michala Škapy/Trona a Ondřeje Vyhnánka/X-Doga. Nebo na Karlovarské třídě, u objektu střední školy tam čekaly dodělávky dvojici Josef Sedlák/Akrobad a Tomáš Staněk/Obras.

Ve večerních hodinách pak očekávala dokončení svého díla na pilíři mostu Milénia Daniela Herodesová. Pro tu byla pouliční tvorba něčím novým, jejím hlavním oborem je knižní ilustrace. „Je to nová zkušenost, trochu jsem se toho i bála a čekala jsem to horší, Ale nakonec to dopadlo tak, jak jsem očekávala a jsem docela spokojená,“ pochvalovala si studentka Fakulty designu a umění ZČU v Plzni.

Od ostatních umělců se rodilá Pražačka lišila tím, že při malování sedmi postav používala výhradně štětce. „Je to sice o dost pomalejší, ale díky tomu jsem docílila toho, že figury vypadají tak, jak jsem chtěla. Se spreji jsem ještě nepracovala, nevím, jak by to dopadlo,“ usmívala se ve stínu pod mostem, který ji chránil před sluníčkem i deštěm.

Náladu ji nezkazila ani událost, k níž došlo krátce po zahájení prací. „Hned asi deset minut poté, co jsme začali, přijeli policisté, že dostali hlášení na graffiti. Moc jsem to neřešila a pokračovala jsem dál,“ doplnila Herodesová.

Za celý týden to však bylo jedinkrát, kdy umělci přišli do styku s policií. Vše totiž bylo povolené a tvořilo se na plochách, kde jejich majitel dal souhlas. „Máme pozitivní ohlasy, někteří lidé nás i zvou domů, jestli bychom jim nenamalovali něco na stěny. Ale to bohužel musíme odmítat,“ komentoval odezvu veřejnosti Michal Škapa.

Festival uzavře v sobotu od 16 hodin graffiti workshop pro děti v areálu Depa, v 18 hodin na něj naváže vernisáž výstavy dalších děl zúčastněných umělců a vše uzavře afterparty.